Croissance de l’industrie du marché des brancards | On estime qu’il atteindra un TCAC élevé | Principaux acteurs clés – Groupe ByronWade, Informa, Stryker

Peu des principaux sujets abordés ici peuvent être nommés comme la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Le rapport d’activité du marché des civières est une source d’informations établie qui présente une vue télescopique des tendances, des situations, des opportunités et de l’état actuels du marché. Les données de marché fournies dans le rapport aident à découvrir les diverses opportunités de marché présentes dans le monde entier pour l’industrie de la santé. Dans ce rapport, une analyse SWOT méthodique et une analyse des investissements sont effectuées, qui prévoient les opportunités à venir pour les acteurs du marché. Le rapport sur le marché des civières contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Le rapport sur le marché des civières peut être fiable à coup sûr lors de la prise de décisions commerciales clés. En outre, ce rapport de marché comprend des aspects vitaux du marché qui contiennent, mais sans s’y limiter, des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, les tendances futures, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans le secteur de la santé. Le rapport de marché couvre une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel de l’industrie de la santé. Il aide à connaître les conditions et les tendances générales du marché. Le document à grande échelle Stretchers Market fournit une analyse globale de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments de l’industrie de la santé.

Le marché mondial des civières devrait croître avec un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les brancards sont l’équipement utilisé pour déplacer les patients pour des soins médicaux et en cas d’urgence. Il se décline en roues, hauteur, chenilles ou patins variables.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des civières sont les opportunités croissantes dans les cliniques, les hôpitaux et les ambulances, l’augmentation du nombre de patients handicapés.

Segmentation globale du marché des civières :

Sur la base du produit, le marché des brancards est segmenté en brancards fixes, brancards réglables et fauteuils brancards.

Sur la base de la technologie, le marché des civières est segmenté en civière non motorisée, civière motorisée.

Sur la base de l’application, le marché des civières est segmenté en civières d’urgence et de transport, civières pédiatriques, civières de radiologie, civière bariatrique, civières procédurales et civières OB/GYN (obstétrique et gynécologie).

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des civières est segmenté en hôpitaux, cliniques et ambulances.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché des brancards en raison de la plus grande taille du marché, en raison de son infrastructure de soins de santé bien développée.

Principaux acteurs clés sur le marché mondial des civières :

Groupe ByronWade

ZhangJiaGang Rong Chang Machinery Manufacture Co. Ltd

Automate Informa

Zhangjiagang New Fello Med Co. ltd

Moi. Ber. Srl Unipersonnelle

Stryker

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des civières comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les civières, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des civières, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des brancards : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des civières par régions

5 Analyse du marché mondial des civières par type

6 Analyse du marché mondial des civières par applications

7 Analyse du marché mondial des civières par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des civières

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 prévisions du marché mondial des civières 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

