Croissance de l’industrie du marché de la détection des fraudes dans les soins de santé, analyse concurrentielle

Des esprits extrêmement talentueux ont consacré beaucoup de temps à l’analyse des études de marché et à la structure du rapport gagnant sur le marché de la détection des fraudes dans les soins de santé. En outre, le rapport donne un aperçu de la croissance des revenus et de l’initiative de durabilité. Ce rapport sur le marché mondial comprend tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Le rapport fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial, ce qui les aide à garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en pleine révolution d’aujourd’hui. L’industrie devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

Marché mondial de la détection des fraudes dans les soins de santé par composant (services, logiciels), mode de livraison (modèles de livraison sur site, modèles de livraison à la demande), type (analyse descriptive, analyse prédictive, analyse prescriptive), application (examen des réclamations d’assurance, intégrité des paiements, Autre application), utilisateur final (payeurs d’assurance privée, agences publiques/gouvernementales, fournisseurs de services tiers, employeurs), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie à 2026

Analyse du marché : marché mondial de la détection des fraudes dans les soins de santé

Le marché mondial de la détection des fraudes dans les soins de santé devrait passer de sa valeur initiale estimée de 840,39 millions USD à une valeur estimée de 6432,7 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 28,97 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation des activités frauduleuses est le principal facteur de croissance de ce marché.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques connexes (avec analyse COVID 19) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-healthcare-fraud-detection-market&pm

Définition du marché : marché mondial de la détection des fraudes dans les soins de santé

La détection des fraudes dans le domaine des soins de santé est spécialement conçue pour empêcher les fraudes, les abus et le gaspillage dans le domaine des soins de santé, afin d’éviter tout paiement et prestations non autorisés. Ils sont généralement utilisés pour éviter les fausses dates, la falsification des données par les médecins, la soumission de réclamations pour des services non fournis, etc. L’augmentation des activités frauduleuses dans le domaine de la santé est le principal facteur alimentant la croissance de ce marché.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la détection des fraudes dans le domaine de la santé est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la détection des fraudes dans les soins de santé pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché :

Parmi les principaux concurrents qui travaillent actuellement sur le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé figurent IBM Corporation, Optum, Inc., COTIVITI, INC., McKesson Corporation, Fair Isaac Corporation, SAS Institute Inc., SCIOInspire, Corp., Conduent, Inc., HCL Technologies Limited, CGI Inc., DXC Technology Company, Northrop Grumman, LexisNexis, Pondera Solutions, Wipro.

Facteurs de marché

L’augmentation de la population adaptant l’assurance maladie est le moteur de la croissance de ce marché

L’augmentation de la fraude et des abus sur les dépenses de santé est un autre facteur qui stimule le marché

Contraintes du marché

L’adoption moindre de l’analyse des fraudes dans le domaine de la santé freine la croissance de ce marché.

Le manque de professions qualifiées et formées est un autre facteur limitant le marché

Développements clés sur le marché :

En février 2018, l’unité de fraude dans le domaine de la santé du MJ a annoncé le lancement de sa nouvelle équipe d’analyse de données afin de pouvoir gérer les fraudes dans le domaine des soins de santé. L’objectif principal est de voir aborder et gérer les nouvelles tendances de fraudes dans le pays.

En juin 2018, Wipro Limited a annoncé le lancement de sa solution de bout en bout pour résoudre le problème de la fraude, du gaspillage et des abus dans l’assurance-maladie, qui disposera également de la puissante IA et de la machine d’Opera Solutions. Cette nouvelle solution examine les audits, le suivi des recouvrements, les écritures de paiement et les régularisations. L’objectif principal du lancement est de réduire le nombre de faux risques et d’améliorer les réclamations à haut risque.

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée GRATUITE @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-healthcare-fraud-detection-market&pm

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la détection des fraudes dans les soins de santé sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :