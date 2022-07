Croissance de la taille du marché léger, de l’état, de l’analyse de la demande et des perspectives d’opportunité d’ici 2028

L’étude Grow Light Market réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

« L’analyse du marché mondial de la lumière de croissance jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la lumière de croissance en mettant l’accent sur la tendance du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial de la lumière de croissance avec une segmentation détaillée du marché par technologie, installation, application et géographie. Le marché mondial de la lumière de croissance devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Une lampe de croissance est une source artificielle d’énergie lumineuse spécialement conçue pour stimuler et contrôler la croissance des graines et des plantes en déchargeant un spectre électro-magnétique pour la photosynthèse. La lumière de croissance est normalement utilisée dans les applications où une lumière supplémentaire est requise ou lorsque la lumière naturelle n’est pas disponible. C’est une sorte de lampe électronique conçue pour accélérer la croissance de la plante par spectre magnétique électronique.

L’attractivité croissante des serres commerciales pour cultiver des plantes et le développement des méthodes d’agriculture en intérieur sont les principaux facteurs qui stimulent le marché de la lumière de croissance. L’automatisation dans les serres commerciales se développe considérablement et a aidé les agriculteurs à maximiser leur rendement en utilisant des lampes de culture. Cependant, le coût élevé du capital et la moindre sensibilisation des consommateurs sont les facteurs qui entravent la croissance du marché. Considérant que la faible consommation d’énergie, les pratiques de serre commerciales élevées et la grande fiabilité stimulent également la croissance du marché de la lumière de croissance.

Segmentation du marché de la lumière de croissance:

par technologie

, lampes à décharge à haute intensité (HID),

diodes électroluminescentes (LED), lampes

fluorescentes,

lampes de croissance à plasma électroluminescent (LEP) et lampes à

induction

Par Installation

Nouveau et

Rénovation

Par application

Agriculture intérieure, agriculture

verticale , serres

commerciales et

agriculture sur les toits

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Principaux acteurs clés couverts par ce rapport sur le marché GROW LIGHT:

Osram LichtAG, General Electric Company, Iwasaki Electric Co., Ltd., LumiGrow, Inc., Gavita Holland BV, Sunlight Supply, Inc., Heliospectra AB, Royal Philips, Illumitex Inc. , et Transcend Lighting Inc. (États-Unis) entre autres.

Grow Light Market segmenté par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique centrale et du Sud

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial GROW LIGHT.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises pour réformer leurs stratégies commerciales et s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché GROW LIGHT, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer les revenus de leur marché.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

