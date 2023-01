Croissance de la part de l’industrie du marché des arômes d’aliments pour animaux de compagnie avec l’étude de l’industrie Perspectives d’avenir pandémiques AVEC impact de l’analyse, aperçu approfondi, croissance et résultats de recherche 

Le rapport d’analyse du marché des arômes d’aliments pour animaux de compagnie donne une évaluation de divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché des arômes d’aliments pour animaux de compagnie contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des arômes d’aliments pour animaux de compagnie était évalué à 8,26 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 15,23 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,95 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

La nourriture pour animaux de compagnie est un aliment ou un régime spécialisé pour les animaux domestiques qui est conçu pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Les saveurs d’aliments pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir d’une variété de produits alimentaires pour animaux de compagnie, y compris des ingrédients d’origine animale ou naturelle.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (arômes naturels et arômes artificiels), application (nourriture pour chats, nourriture pour oiseaux, nourriture pour poissons et nourriture pour chiens) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Kerry (Irlande), Givaudan (Suisse), Firmenich SA (Suisse), Sensient Technologies Corporation (États-Unis), Symrise, (États-Unis), T.HASEGAWA CO., LTD. (Japon), ADM (États-Unis), Huabao International Holdings Limited. (Hongkong), Takasago International Corporation (Japon) Opportunités Les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux produits Clean Label, ce qui peut être attribué à une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être

Tendance à la hausse du véganisme dans l’industrie des soins et de l’alimentation pour animaux de compagnie

Les principaux acteurs du marché des arômes alimentaires pour chiens investissent massivement dans la R&D

Dynamique du marché des arômes d’aliments pour animaux de compagnie

Conducteurs

Tendance à la hausse de l’humanisation des animaux de compagnie dans le monde.

Alors que de plus en plus de propriétaires d’animaux de compagnie souhaitent offrir à leurs animaux de compagnie des produits ou des expériences de type humain, le terme « humanisation des animaux de compagnie » devient un terme mondialement accepté dans l’industrie des animaux de compagnie. Les propriétaires d’animaux de compagnie considèrent leurs animaux de compagnie comme des membres de la famille, ils exigent donc des aliments pour animaux de compagnie qui offrent des avantages nutritionnels, des ingrédients de haute qualité, une digestibilité améliorée et la sécurité des animaux. Cette tendance stimule la demande d’aliments pour animaux de compagnie de haute qualité à haute valeur nutritionnelle. L’humanisation des animaux de compagnie a accru la sensibilisation du public aux saines habitudes alimentaires. Cela a permis aux propriétaires d’animaux de compagnie de dépenser davantage pour des aliments de haute qualité pour animaux de compagnie, comme en témoigne l’augmentation des dépenses liées aux animaux de compagnie ces dernières années.

Augmentation de l’adoption des animaux de compagnie ainsi que diversification des saveurs proposées par les fabricants

À mesure que le nombre d’animaux de compagnie augmente, la demande d’aliments pour animaux de compagnie augmente également. Le marché des arômes d’aliments pour animaux de compagnie suit de près le marché croissant des aliments pour animaux de compagnie. Le marché offre une sélection variée de saveurs d’aliments pour animaux de compagnie. De plus, de nombreuses entreprises mettent l’accent sur l’ajout de nouvelles saveurs plus attrayantes à leurs produits.

De nombreuses entreprises, en revanche, se concentrent sur le développement de nouvelles saveurs d’aliments pour animaux de compagnie afin d’accroître leur présence sur le marché. La demande d’arômes d’aliments pour animaux de compagnie augmente à un rythme rapide sur le marché mondial des arômes d’aliments pour animaux de compagnie, en raison de l’augmentation du revenu disponible et de la tendance croissante à posséder un animal de compagnie.

Occasion

Le véganisme ne se limite plus à l’industrie de l’alimentation humaine ; la tendance gagne également du terrain dans les industries des soins aux animaux de compagnie et des aliments pour animaux de compagnie. Un nombre croissant de propriétaires d’animaux de compagnie se tournent vers le véganisme parce qu’ils croient que les produits alimentaires végétaliens sont plus nutritifs que leurs homologues conventionnels, et ils prennent la même décision lors de la sélection des produits alimentaires pour chiens. Les principaux acteurs du marché des arômes alimentaires pour chiens investissent massivement dans la R&D pour augmenter l’utilisation d’ingrédients végétaliens dans leurs produits et garantir que ces ingrédients ont les mêmes propriétés nutritionnelles que les variantes à base de viande.

Contraintes

Cependant, l’obésité croissante des animaux de compagnie, les problèmes de réglementation et l’augmentation des allergies aux animaux de compagnie auront un impact sur la croissance globale du marché des arômes d’aliments pour animaux de compagnie. Les principaux acteurs du marché mettent en œuvre des stratégies telles que la personnalisation et les partenariats pour contrer les menaces susmentionnées et maintenir les taux de croissance.

Ce rapport sur le marché des arômes d’aliments pour animaux de compagnie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des arômes d’aliments pour animaux de compagnie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Nulo, Inc., une marque leader qui fabrique et distribue des produits alimentaires pour animaux de compagnie tels que des aliments et des friandises pour animaux de compagnie de qualité supérieure, a annoncé en juin 2020 qu’elle avait lancé une nouvelle gamme de suppléments d’eau aromatisés qui peuvent améliorer l’alimentation des chiens et maximiser l’hydratation.

L’entreprise a annoncé quatre nouvelles saveurs : filet de porc, poulet rôti, poitrine de bœuf et agneau rôti. Les agents aromatisants naturels, la vitamine B12, les acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), le sodium et le potassium font partie des autres ingrédients de ces suppléments d’eau.

West Paw, Inc., une marque leader d’aliments pour animaux de compagnie basée aux États-Unis qui fabrique des produits pour chiens respectueux de l’environnement, a annoncé en mai 2020 qu’elle avait lancé un nouveau portefeuille de friandises pour chiens avec deux saveurs innovantes : beurre de cacahuète à la banane et foie de boeuf à la citrouille. .

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des arômes d’aliments pour animaux de compagnie sont:

Kerry (Irlande)

Givaudan (Suisse)

Firmenich SA (Suisse)

Sensient Technologies Corporation (États-Unis)

Symrise, (États-Unis)

T. HASEGAWA CO., LTD. (Japon)

SMA (États-Unis)

Huabao International Holdings Limited. (Hong Kong)

Takasago International Corporation (Japon)

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché Pet Food Flavors dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des arômes d’aliments pour animaux de compagnie

Aperçu du marché mondial des arômes d’aliments pour animaux de compagnie

Concurrence sur le marché mondial des arômes d’aliments pour animaux de compagnie par les fabricants

Capacité mondiale d’arômes d’aliments pour animaux de compagnie, production, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial en arômes d’aliments pour animaux de compagnie (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale d’arômes d’aliments pour animaux de compagnie, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des arômes d’aliments pour animaux de compagnie par application

Profils / Analyse des fabricants mondiaux d’arômes d’aliments pour animaux de compagnie

Analyse des coûts de fabrication des arômes d’aliments pour animaux de compagnie

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des arômes d’aliments pour animaux de compagnie

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Portée du marché mondial des arômes d’aliments pour animaux de compagnie :

Le marché des arômes pour aliments pour animaux de compagnie est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Arômes Naturels

Arômes artificiels

Application

La nourriture pour chat

Nourriture pour oiseaux

La nourriture pour poissons

Nourriture pour chien

Ce rapport de recherche / analyse du marché des arômes d’aliments pour animaux de compagnie contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Pet Food Flavours? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial des saveurs d’aliments pour animaux de compagnie? Quels sont le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées?

Quel était le statut du marché mondial des saveurs d’aliments pour animaux de compagnie du marché des saveurs d’aliments pour animaux de compagnie? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché des saveurs de nourriture pour animaux de compagnie?

Quel est le statut actuel du marché des saveurs d’aliments pour animaux de compagnie de l’industrie des saveurs d’aliments pour animaux de compagnie? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché Pet Food Flavors en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale des saveurs d’aliments pour animaux de compagnie compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché Pet Food Flavors par matières premières en amont et industrie en aval?

Quel est l’impact économique sur l’industrie des arômes d’aliments pour animaux de compagnie? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont la dynamique du marché des saveurs d’aliments pour animaux de compagnie du marché des saveurs d’aliments pour animaux de compagnie? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie des arômes d’aliments pour animaux de compagnie?

