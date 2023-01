Croissance de la part de l’industrie du marché de la sauce pour pâtes avec l’étude de l’industrie Perspectives d’avenir pandémiques AVEC impact de l’analyse, des informations approfondies, de la croissance et des résultats de la recherche 

« Global Pasta Sauce Market », ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. La sauce pour pâtesLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur la sauce pour pâtes. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport Sauce pour pâtes aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport Sauce pour pâtes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la sauce pour pâtes était évalué à 9,9 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 17,66 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Définition du marché

La sauce pour pâtes est une pâte liquide ou semi-solide à base de crème savoureuse utilisée comme garniture pour les pâtes et autres plats italiens tels que la pizza et la lasagne. Pour une saveur et un goût uniques, il est généralement préparé avec une combinaison d’ingrédients tels que des tomates, des oignons, de l’ail, du fromage, des herbes et des assaisonnements. Il contient également une variété de macronutriments, de vitamines, de minéraux et de fibres. Les sauces pour pâtes rouges, vertes et blanches sont parmi les plus courantes, tout comme les sauces à base de viande, émulsionnées, à base de beurre et de légumes.

Portée et segmentation du marché de la sauce pour pâtes

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Nature (biologique, conventionnel), type de produit (sauces à base de tomate, sauces à base de pesto, sauces à base d’Alfredo, autres), type d’emballage (bouteilles en verre, PET, canettes, sachets, cartons), canal de distribution (direct, indirect) , Application (Pâtes sèches, Pâtes fraîches, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Kellogg Co. (États-Unis), Dun & Bradstreet, Inc (États-Unis), Conagra Brands, Inc. (États-Unis), London Dairy Co. Ltd (Royaume-Uni), Danone SA (France), ADM (États-Unis), Daiya Foods Inc. ( Canada), Grupo Bimbo SABde CV (Mexique), Associated British Foods PLC (Royaume-Uni), General Mills Inc. (États-Unis), Lantmännen Unibake (Danemark), Aryzta AG (Suisse), Vandemoortele NV (Belgique), Europastry SA (Espagne) , Cole’s Quality Food Inc. (États-Unis) Opportunités les restaurants expérimentent différentes saveurs et combinaisons de sauces

Sensibilisation croissante des consommateurs aux modes de vie sains

producteurs allouant des capitaux excédentaires à la création d’installations de R&D

Dynamique du marché de la sauce pour pâtes

Conducteurs

Désir des consommateurs d’essayer des cuisines intercontinentales et des plats riches en saveurs

L’un des facteurs clés de la croissance du marché est l’industrie florissante des aliments et des boissons et une préférence croissante pour les produits prêts-à-manger. En raison de la croissance de la population active et des horaires chargés, la préférence mondiale pour les sauces pour pâtes emballées et prêtes à cuire a considérablement augmenté. De plus, le désir croissant des consommateurs d’essayer des cuisines intercontinentales et des plats riches en saveurs alimente la croissance du marché. La prise de conscience croissante de la santé au sein de la population générale a augmenté la demande de variantes de produits riches en nutriments et sains.

De nouvelles offres de produits avec un goût et des saveurs améliorés

Les fabricants développent des sauces pour pâtes à base d’ingrédients sans gluten et biologiques. De plus, les restaurants, cafés et autres restaurants expérimentent différentes saveurs et combinaisons de sauces afin de proposer à leurs clients des plats de pâtes innovants et uniques. D’autres facteurs tels que la hausse des revenus disponibles et l’urbanisation rapide devraient encore alimenter le marché.

Occasion

Les courbes de consommation changent constamment au fil du temps et la demande varie en réponse à ces préférences changeantes. Les clients se tourneront vers d’autres marques s’ils ne trouvent pas de produits répondant à ces exigences. En conséquence, les fabricants souhaitent innover dans leurs produits. Cela a conduit les producteurs à allouer des capitaux excédentaires pour établir des installations de R&D capables de répondre à ces demandes changeantes tout en offrant une opportunité aux acteurs du marché.

Contraintes

La disponibilité facile des pâtes congelées et prêtes à manger et la volatilité des prix des matières premières agissent comme des contraintes du marché pour la croissance de la sauce pour pâtes au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de réglementations gouvernementales sur l’utilisation des conservateurs sera le défi le plus difficile à la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la sauce pour pâtes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des sauces pour pâtes, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Heinz a annoncé la sortie de sept variétés de sauces pour pâtes prêtes à l’emploi en février 2022. Les nouveaux produits sont soutenus par une campagne numérique avec le slogan « Ridiculously Late, Ridiculously Good ». Tomate, Mascarpone & Grana Padano; Tomate & Piment ; tomates cerises séchées et basilic ; et la sauce tomate pour bolognaise sont toutes des saveurs de tomates. Les sauces sont fabriquées en Italie sans sucre ajouté et sont les premières du genre Heinz. Georgiana de Noronha, présidente de Kraft Heinz pour l’Europe du Nord, a déclaré que bien que Heinz soit bien connu pour son ketchup à la tomate, de nombreuses personnes ignorent que l’entreprise produit également des graines de tomates.

Mars 2022 – Birch Benders, le mélange de crêpes et de gaufres numéro un du pays dans le canal naturel, a annoncé l’ajout d’une nouvelle gamme de biscuits sans sucre ajouté, prêts à manger et compatibles céto à son portefeuille de meilleurs populaires -aliments pour vous. Birch Benders, connu pour ses mélanges de haute qualité pour la cuisson au paléo, le céto et le petit-déjeuner, a créé cette nouvelle gamme de biscuits avec le même objectif de réinventer les aliments que les consommateurs aiment d’une manière qu’ils peuvent se sentir bien.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial de la sauce pour pâtes:

Kellogg Co. (États-Unis)

Dun & Bradstreet, Inc (États-Unis)

Conagra Brands, Inc. (États-Unis)

London Dairy Co. Ltd (Royaume-Uni)

Danone SA (France)

SMA (États-Unis)

Daiya Foods Inc. (Canada)

Grupo Bimbo SABde CV (Mexique)

Associated British Foods PLC (Royaume-Uni)

General Mills Inc. (États-Unis)

Lantmännen Unibake (Danemark)

Aryzta AG (Suisse)

Vandemoortele SA (Belgique)

Europastry SA (Espagne)

Cole’s Quality Food Inc. (États-Unis)

Segmentation du marché :

Le marché de la sauce pour pâtes est segmenté en fonction de la nature, du type de produit, du type d’emballage, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

La nature

Biologique

Conventionnel

Produit

Sauces à base de tomates

Sauces à base de pesto

Sauces à base d’Alfredo

Autres

Type d’emballage

Bouteilles en verre

ANIMAUX

Canettes

Pochettes

Cartons

Canal de distribution

Direct

Indirect Hypermarchés/ Supermarchés Dépanneurs Magasins de rabais Magasins spécialisés dans l’alimentation et les boissons Petite Epicerie Indépendante Commerce électronique



Analyse/aperçus régionaux du marché de la sauce pour pâtes

Le marché de la sauce pour pâtes est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, nature, type de produit, type d’emballage, application et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la sauce pour pâtes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël , Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine actuellement le marché des sauces pour pâtes et continuera de le faire au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation croissante, de l’occidentalisation, de la croissance et de l’expansion de l’industrie des aliments biologiques, de l’évolution du mode de vie et de l’augmentation du revenu personnel disponible. La sensibilisation croissante du public aux avantages pour la santé de la sauce pour pâtes créera des opportunités de croissance de marché lucratives et rémunératrices.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Sauce pour pâtes?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de Sauce pour pâtes?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Sauce pour pâtes?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Sauce pour pâtes?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Sauce pour pâtes auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Sauce pour pâtes?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

