Croissance de la demande du marché mondial de l’analyse sportive, segmentation géographique, analyse des acteurs clés

Le marché de l’analyse sportive devrait gagner en croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 38,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et qu’il devrait atteindre USD 8 545,9 millions d’ici 2028. La demande croissante d’accès aux données en temps réel est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’analyse sportive.

Acteurs clés du marché :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché mondial de l’analyse sportive sont IBM Corporation, Sportradar AG, Saint-Gall, Suisse, Synergy Sports, DataArt, SAP SE, TABLEAU SOFTWARE, LLC, A SALESFORCE COMPANY, Oracle, SAS Institute Inc., HCL Technologies Limited , GlobalStep, LLC, TruMedia Networks, Inc., ICEBERG Sports Analytics, Opta, Stats Perform, Experfy, Inc, Catapult Group International Ltd, orreco, Zebra Technologies Corp., Exasol et Qualitas Global, entre autres acteurs mondiaux et nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché :

Sur la base des composants, le marché de l’analyse sportive a été segmenté en logiciels et services. En 2021, le segment des logiciels représentait la plus grande part de marché en raison de l’adoption croissante de logiciels d’analyse sportive qui peut être largement attribuée à la préférence croissante pour les solutions logicielles basées sur le cloud.

En fonction du type de sport, le marché de l’analyse sportive est segmenté en sports d’équipe et sports individuels. En 2021, le segment des sports d’équipe dominera le marché de l’analyse sportive, car les ligues sont les principaux utilisateurs de solutions d’analyse sportive, les ligues de football, de baseball et de basket-ball ayant le taux d’adoption le plus élevé de l’analyse sportive. ces solutions, notamment pour sélectionner des joueurs.

Sur la base de l’application, le marché de l’analyse sportive est segmenté en évaluation des joueurs et des équipes, analyse des performances, évaluation de la santé, engagement des fans, gestion de la diffusion, analyse vidéo, etc. En 2021, le segment de la notation des joueurs et des équipes domine en raison de l’avancement des technologies telles que le big data pour obtenir des données sportives scientifiques fournies dans un format facile à comprendre offrant une opportunité aux entraîneurs, individus, écoles, équipes et organisations sportives de prendre des décisions éclairées. et améliorer les performances globales.

En fonction du mode de mise en œuvre, le marché de l’analyse sportive est segmenté en local et en cloud. En 2021, le segment cloud domine en raison de la demande croissante de données structurées et visualisées sur le marché, ce qui contribuera à augmenter la demande pour le mode de déploiement cloud.

Sur la base du mode d’organisation, le marché de l’analyse sportive est segmenté entre grandes entreprises et PME. En 2021, le segment des grandes entreprises domine le marché de l’analyse sportive en raison de l’utilisation intensive de l’analyse dans les grandes entreprises pour améliorer les performances commerciales de l’organisation afin qu’elle fonctionne efficacement.

En fonction du type d’analyse, le marché de l’analyse sportive est segmenté en terrain et hors terrain. En 2021, le segment sur le terrain domine le marché de l’analyse sportive en raison de l’utilisation croissante de solutions d’analyse dans les jeux de plein air tels que le football, le baseball, le basket-ball, le hockey et le cricket, entre autres, et de l’utilisation d’outils d’analyse dans le sport. fournit une grande quantité de données. liés à la performance et à la condition physique du joueur.

Régions principales :

Géographiquement, ce rapport est divisé en plusieurs régions clés, avec les ventes (MT), les revenus (millions USD), la part de marché et le taux de croissance pour ces régions, couvrant

**Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

**Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

**Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

**Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

**Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

