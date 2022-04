Croissance de 14 496,97 millions de dollars US attendue sur le marché des fleurs coupées en Amérique du Nord Washington Bulb Co., Inc., Oserian, Dümmen Orange, The Queen’s Flowers

L’étude du marché des fleurs coupées en Amérique du Nord par «The Business Market Insights» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le marché des fleurs coupées en Amérique du Nord devrait passer de 10 771,21 millions de dollars US en 2019 à 14 496,97 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,0 % de 2020 à 2027.

Parcourir l’URL du rapport complet : –https://www.businessmarketinsights.com/reports/north-america-cut-flowers-market

Principaux acteurs du marché des fleurs coupées en Amérique du Nord:

• Washington Bulb Co., Inc.

• Osérien

• Orange Dümmen

• Les Fleurs de la Reine

• Le groupe Kariki

• Sélectionnez-en un

• MultiFlore

Les fleurs coupées font référence aux fleurs ou aux boutons floraux qui sont coupés de la plante sur laquelle ils sont cultivés. Il est généralement extrait des plantes pour être utilisé à des fins décoratives. La plupart des jardiniers récoltent leurs propres fleurs coupées dans leurs jardins, mais la plupart des pays ont une industrie florale dédiée aux fleurs coupées. Les plantes à partir desquelles les fleurs coupées sont coupées varient localement en termes de climat, de culture et de niveau de richesse. La plupart du temps, les plantes pour fleurs coupées sont cultivées dans des champs ou des serres séparés. La culture de fleurs coupées est intensive car elle nécessite de grandes quantités de pesticides et de résidus hautement toxiques.

Obtenez un exemple de copie de ce «rapport d’étude de marché sur les fleurs coupées en Amérique du Nord – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00016243

Le rapport sur le marché des fleurs coupées en Amérique du Nord fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le «marché des fleurs coupées en Amérique du Nord pour offrir des informations intéressantes et le scénario actuel pour prendre la bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur régional de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus du marché des fleurs coupées en Amérique du Nord en comprenant les approches de croissance stratégique.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du «Marché des fleurs coupées en Amérique du Nord. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Achetez directement une copie de ce « Rapport d’étude de marché sur les fleurs coupées en Amérique du Nord – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00016243

Raison d’acheter

• Économisez et réduisez le temps nécessaire à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché régional des fleurs coupées en Amérique du Nord.

• Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

• Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché régional associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

• Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

About Us:

Business Market Insights is a market research platform that provides subscription service for industry and company reports. Our research team has extensive professional expertise in domains such as Electronics & Semiconductor; Aerospace & Defense; Automotive & Transportation; Energy & Power; Healthcare; Manufacturing & Construction; Food & Beverages; Chemicals & Materials; and Technology, Media, & Telecommunications.

Contact US:

Business Market Insights

Phone: +442081254005

E-Mail ID: sales@businessmarketinsights.com

Web URL: https://www.businessmarketinsights.com/

LinkedIn URL: https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/