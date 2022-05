Croissance considérable du marché des boissons non laitières | PepsiCo, Beverage Dynamics, Bionade GmbH, Danone, Biosa Inc.

Rapport sur le marché des boissons non laitières Non seulement une personne non qualifiée, mais aussi un professionnel peut facilement extrapoler l’ensemble du marché en quelques secondes. Dans ce rapport d’étude de marché, le marché est décrit de manière claire et complète, ce qui est utile pour de nombreuses entreprises.

Le marché des boissons non laitières devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 12,00 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La préférence croissante des consommateurs pour différentes saveurs stimule le marché des boissons non laitières.

La fermentation est une sorte d’ancienne méthode de bioconservation des aliments, qui améliore également le contenu nutritionnel des aliments. Les boissons non laitières sont les types de boissons à base de céréales et sont particulièrement populaires dans les régions tropicales. Les composants microbiens naturels sont généralement utilisés pour fermenter des grains tels que le maïs, le blé, l’avoine, le millet et le seigle, qui sont ensuite broyés, chauffés ou filtrés. Ces boissons comprennent le togwa, le boza, le kvas, l’amazake, le pozol, le kombucha, entre autres.

Étendue du marché et taille du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des boissons non laitières sont Thurella AG, GOOD KARMA FOODS, INC., Health-Ade Kombucha., Millennium Products Inc, Fentimans, Konings, GT’S LIVING FOODS, Lifeway Foods, Inc., KeVita, Boston Beer Co, Nestlé, Yakult Honsha Co., Ltd, PepsiCo, Beverage Dynamics, Bionade GmbH, Danone, Biosa Inc., DuPont., Chr. Hansen Holding A/S et Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd. autres acteurs nationaux et mondiaux . Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

