Croissance choquante des revenus du marché de la greffe de cornée de 640,79 millions de dollars américains sur la période de prévision (2021-2028)

Une greffe de cornée (kératoplastie) est un traitement chirurgical qui consiste à retirer une partie de la cornée et à la remplacer par du tissu cornéen d’un donneur. La surface transparente en forme de dôme de l’œil est connue sous le nom de cornée. C’est un aspect important de la capacité de l’œil à voir clairement car c’est là que la lumière pénètre dans l’œil. Une greffe de cornée peut améliorer l’apparence d’une cornée endommagée ou malade tout en restaurant la vision et en réduisant la douleur.

Le marché de la greffe de cornée devrait atteindre 640,79 millions de dollars US d’ici 2028 contre 420,71 millions de dollars US en 2021 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,2 % de 2021 à 2028.

The Insight Partners proclame la croissance d’un nouveau rapport de recherche intitulé Marché de la greffe de cornée. Selon ce rapport de recherche, le marché mondial a été évalué à 2028 dans l’année à venir. De plus, il utilise des outils statistiques et d’analyse pour découvrir les données applicables et informatives du marché cible.

Principaux fournisseurs du marché Transplantation cornéenne:

• CorneaGen

• Alcon Inc.

• Banque des yeux des Lions de Floride

• Vision cornée

• Aurolab, Keramed, Inc.

• Cornea Biosciences, Inc.

• Eyemedics

• Œil et oreille du Massachusetts

• Lifeline Scientific, Inc.

• Banque des yeux de San Diego

Une augmentation de la population âgée, une forte augmentation de l’incidence de l’épilepsie, des progrès essentiels et une augmentation des maladies d’Alzheimer et de Parkinson complètent la croissance du marché mondial de la greffe de cornée au cours de la période d’analyse.

Marché de la greffe de cornée segmenté par perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD; 2021-2028)

En fonction du type, le marché de la greffe de cornée est segmenté en kératoplastie pénétrante, kératoplastie endothéliale à membrane Descemet (DMEK), kératoplastie endothéliale à décapage Descemet (DSEK), greffe de cellules souches limbiques cornéennes et autres. Sur la base des indications, le marché est segmenté en ulcère cornéen fongique, dystrophie de Fuchs, kératocône, kératite et autres. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques ophtalmologiques et centres de chirurgie ambulatoire. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Australie , Corée du Sud et reste de l’APAC), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud et reste de la MEA) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de la SCAM).

Raison d’acheter ce rapport :

• Dernières tendances en circulation sur le marché de la greffe de cornée.

• Pour comprendre les analyses du marché et avoir une large considération de l’analyse et des prévisions de l’industrie mondiale de la greffe de cornée 2019-2025 »et de son paysage commercial

• En savoir plus sur les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

• Comprendre les perspectives d’avenir et les prévisions pour l’analyse et les prévisions du marché de la greffe de cornée 2021-2028.

• Compréhension approfondie des moteurs particuliers du marché de la greffe de cornée, des contraintes et des principaux micro-marchés.

Le marché de la greffe de cornée a été décrit en tenant compte de l’effet des cinq analyses SWOT et Porter. Cette étude de recherche sur la compréhension constitue le meilleur guide pour divers investisseurs, propriétaires d’entreprise, décideurs et décideurs.

Répartition plus détaillée du marché de la greffe de cornée sur la base des principaux pays contributeurs. Analyse détaillée et profilage d’autres acteurs du marché.

Dans cette étude, les années considérées pour estimer la taille du marché Transplantation cornéenne sont les suivantes:

Année historique : 2015-2020

Année de référence : 2020

Année estimée : 2021

Année de prévision 2021 à 2028

Table des matières:-

Chapitre 1 Aperçu du marché mondial de la greffe de cornée

Chapitre 2 Analyse des données du marché

Chapitre 3 Analyse des données techniques du marché

Chapitre 4 Politique et nouvelles du gouvernement du marché

Chapitre 5 Demande du marché en 2021

Chapitre 6 État du marché et prévisions 2021-2028

Chapitre 7 Principaux fournisseurs du marché mondial de la greffe de cornée

Chapitre 8 Analyse de l’industrie en amont et en aval

Chapitre 9 Stratégie marketing – Analyse du marché

Chapitre 10 Analyse des tendances de développement du marché

Chapitre 11 Analyse de faisabilité des investissements dans les nouveaux projets du marché mondial de la greffe de cornée

