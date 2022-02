Croissance astronomique du marché des équipements de fonderie en 2029 et en plein essor dans le monde entier avec des acteurs clés renommés tels que Hanon Systems, TransAir Manufacturing, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Eberspacher Group, MAHLE GmbH, Valeo SA

Les dernières informations de marché axées sur les équipements de fonderie s’appuient sur les estimations obtenues à partir d’enquêtes fondamentales et discrétionnaires pour se familiariser avec les rencontres relatives au modèle attendu, aux ouvertures et à la scène implacable du marché des équipements de fonderie pour la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de fonderie connaîtra un TCAC de 3,5 % pour la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 9 876,06 millions USD d’ici 2028.

Une partie des principales associations influençant ce marché comprend: Denso Corporation, Hanon Systems, TransAir Manufacturing, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Eberspacher Group, MAHLE GmbH, Valeo SA, Toyota Industries, Delphi PLC, Keihin Corporation, Calsonic Kansei Corporation, SamvardhanaMotherson Group , Subros Limited et SMAC Auto Air

L’équipement de fonderie fait référence à une combinaison d’équipements et de fournitures de machinerie lourde qui sont utilisés pour travailler avec du métal chaud et fondu et les couler dans les formes et les tailles souhaitées. L’équipement de fonderie est en outre utilisé dans le moulage et la fabrication de noyaux de métaux et d’autres substances similaires dans le but d’exécuter différentes fonctions et opérations.

Le marché de la fonderie devrait se développer en raison de la production croissante de véhicules légers, dans le but d’augmenter l’efficacité énergétique et les réglementations strictes en matière d’émissions. En outre, la demande croissante de véhicules électriques, l’augmentation du revenu par habitant en particulier, dans les économies émergentes, associée à l’augmentation de la population, a créé une demande d’automobiles et la forte industrie de la construction due à l’augmentation rapide du développement de la construction et des infrastructures devrait également jouer un rôle majeur dans la croissance du marché des équipements de fonderie au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Les limites d’un rapport phénoménal sur les équipements de fonderie vont des derniers exemples, de la division du marché, du nouveau segment de marché, de l’évaluation de l’industrie, de l’examen du marché cible, de l’orientation future, de l’identification de l’opportunité, de l’évaluation clé, des connaissances à l’avancement. Ce rapport d’exposition donne des nuances sur quelques facteurs du marché, par exemple, les mesures et les chiffres du marché, les procédures de section, l’examen des opportunités, l’organisation du marché, la scène réelle, l’organisation des choses, l’évaluation du marché et les perspectives. Les moteurs du marché, les limites du marché, les ouvertures et les problèmes sont également étudiés dans le rapport sous la disposition du marché qui donne des rencontres régulières aux associations pour prendre les bonnes décisions. Le rapport global sur le marché des équipements de fonderie est fourni avec un engagement total à offrir la meilleure aide et les meilleures idées.

Régions couvertes par le rapport sur le marché des équipements de fonderie 2021:

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Concentrez-vous sur l’Est et l’Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Liste des chapitres couverts dans ce rapport sur le marché des équipements de fonderie:

1 Liste des tableaux et figures

2 Présentations

3 plats à emporter

4 Paysage du marché

5 Marché mondial des équipements de fonderie et dynamique clé de l’industrie

6 Aperçu, prévisions et analyse du marché des équipements de fonderie

7 Analyse du marché mondial des équipements de fonderie par solutions

8 Analyse du marché mondial des équipements de fonderie par services

9 Analyse du marché mondial des équipements de fonderie par secteur vertical

10 Analyse géographique du marché mondial des équipements de fonderie

11 Paysage de l’industrie

12 Paysage concurrentiel

13 Marché des équipements de fonderie, profils d’entreprises clés

14 Annexe

