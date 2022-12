Croissance, analyse et prévisions du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) 2029 | Epic Systems Corporation, Greenway Health LLC, NextGen Healthcare Inc

Croissance, analyse et prévisions du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) 2029 | Epic Systems Corporation, Greenway Health LLC, NextGen Healthcare Inc

Le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) devrait atteindre 44 025,00 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research a récemment ajouté une recherche concise sur les dossiers médicaux électroniques (DME) Marchérapport pour décrire des informations précieuses liées aux tendances importantes du marché qui animent l’industrie. Le rapport sur le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) met à disposition les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, l’aperçu de l’industrie et l’analyse du marché. Ce document de marché fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de la demande du marché et des scénarios d’offre. Il donne également une étude approfondie sur différents segments de marché et régions. Les principaux fabricants mondiaux du marché Dossiers médicaux électroniques (DME), pour définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché à l’aide de l’analyse SWOT.

La demande croissante de DME dans les hôpitaux et diverses cliniques du monde entier contribue à stimuler la croissance globale du marché. Les avancées technologiques croissantes dans les logiciels et services EMR sont également à l’origine de la croissance du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur divers nouveaux lancements. En outre, le faible entretien et une plus grande accessibilité des DME contribuent également à la demande croissante du marché.

Dynamique du marché des dossiers médicaux électroniques (DME)

Conducteurs

Progrès technologiques croissants – L’introduction de l’intelligence artificielle (IA) dans le développement de logiciels de DSE et les progrès de la technologie logicielle et du secteur de la santé devraient également accélérer la croissance globale du marché. Les solutions EHR sont utilisées pour automatiser et simplifier intelligemment le processus de gestion des dossiers électroniques dans les organisations du monde entier.

Faible maintenance et accessibilité plus large – L’utilisation plus large des systèmes d’information sur les soins de santé et l’intégration et le partage plus faciles des informations cliniques des patients peuvent faciliter un accès plus large aux dossiers médicaux. Le DME peut apporter plusieurs avantages en termes de solutions de sécurité ainsi que l’amélioration de l’exactitude et de l’exhaustivité des dossiers des patients devrait stimuler la croissance du marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME).

Investissement croissant dans les soins de santé par le gouvernement et le secteur privé – Les dépenses de soins de santé ont augmenté dans le monde à mesure que le revenu disponible des personnes dans divers pays augmente. De plus, pour répondre aux besoins de la population, les organismes gouvernementaux et les organisations de soins de santé prennent l’initiative en vertu de l’accélération des dépenses de santé qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dossiers médicaux électroniques (EMR) sont:

Epic Systems Corporation, Greenway Health LLC, NextGen Healthcare Inc., Experity, Insync Healthcare, Intersystems Corporation, Eclinical Works, Allscripts Healthcare Solutions Inc., Athenahealth Inc., Cerner Corporation, Medical Information Technology Inc., Health Catalyst, Carecloud Inc., Medhost, WEBPT Inc., PRACTO TECHNOLOGIES PVT. LTD., Curemd Healthcare, Infor-Med Inc., PracticeSuite Inc., Patient Now

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Aperçu du marché

Marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME), par type

Marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME), par application

Marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME), par canal de distribution

Marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME), par région

Marché mondial des dossiers médicaux électroniques (EMR): paysage de l’entreprise

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

Rapports connexes

Faits importants sur le rapport sur le marché des dossiers médicaux électroniques (DME):

Le rapport de recherche sur les dossiers médicaux électroniques (EMR) révèle cet aperçu des activités, un aperçu des produits, la part de marché, le rapport de l’offre et de la demande, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et les détails d’importation / exportation

Le rapport Industry captive différentes approches et procédures approuvées par les principaux acteurs du marché pour prendre des décisions commerciales cruciales

Cette recherche présente certains paramètres tels que la valeur de la production, l’analyse de la stratégie marketing, les distributeurs / commerçants et les facteurs d’effet sont également mentionnés

Les données historiques et actuelles sont fournies dans le rapport sur la base duquel les projections futures sont faites et l’analyse de l’industrie est effectuée

Les détails d’importation et d’exportation ainsi que la valeur de consommation et la capacité de production de chaque région sont mentionnés dans le rapport.

L’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de la chaîne de valeur, l’analyse SWOT sont quelques paramètres importants supplémentaires utilisés pour l’analyse de la croissance du marché

Le rapport fournit aux clients les faits et les chiffres du marché sur la base d’une évaluation de l’industrie par le biais de méthodologies de recherche primaires et secondaires.

