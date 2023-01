Croissance, analyse des coûts et prévisions du marché français et mondial des appareils de chauffage à air jusqu’en 2022 jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des appareils de chauffage à air était évaluée à 11 929,4 millions USD en 2020 et devrait atteindre 16 894,6 millions USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision, de 2020 à 2027. Les appareils de chauffage à air sont installés pour maintenir une température appropriée au niveau souhaité. Cette machine convertit le combustible en énergie, c’est-à-dire en chaleur. Il comprend toute la tuyauterie, le câblage, les commandes et les composants requis pour faire partie de l’appareil selon la norme appropriée mentionnée dans le code du bâtiment. Le besoin croissant d’équipements de chauffage éconergétiques sur le marché alimente la demande d’appareils de chauffage à air. De plus, le développement technologique des appareils de chauffage à air et de leurs systèmes mécaniques offre la chaleur souhaitée de l’environnement et répond à la rentabilité.

Des facteurs tels que l’industrialisation et l’urbanisation rapides devraient répondre à la croissance du marché des appareils de chauffage à air. De plus, l’augmentation de la nécessité d’installer des appareils de chauffage à haut rendement énergétique stimule la croissance du marché. Cependant, la concurrence des fabricants nationaux et la fluctuation de l’influence des devises étrangères sur les marges bénéficiaires entravent la croissance du marché. De plus, les initiatives gouvernementales visant à soutenir les appareils de chauffage à air offrent des opportunités lucratives pour développer le marché des appareils de chauffage à air.

De plus, une augmentation de la demande de systèmes de contrôle d’accès à distance, faciles à utiliser, favorise la croissance des investissements du marché par les utilisateurs finaux commerciaux, industriels et résidentiels. Cette croissance des actifs du marché a conduit à des équipements de chauffage avancés avec divers capteurs pouvant être commandés à distance. Le développement de l’infrastructure des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels a également augmenté la demande d’équipements de chauffage sur le marché.

Impact du COVID-19 sur l’appareil de chauffage à air mondial

Le nouveau coronavirus s’est rapidement propagé dans divers pays et régions et continue de se propager, entraînant un impact énorme sur la vie des gens et sur l’ensemble de la communauté. Originaire d’une crise pour la santé humaine, il constitue désormais une menace importante pour le commerce, l’économie et la finance dans le monde. En plus de la pandémie de COVID-19, les principaux acteurs sont confrontés à des préoccupations commerciales croissantes liées aux épidémies de coronavirus, à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et peut-être à une baisse des dépenses de consommation. De plus, la propagation du COVID-19 a déjà influencé négativement le marché mondial des appareils de chauffage à air au premier trimestre 2020. Elle devrait avoir un impact négatif sur la croissance du marché de la gestion intelligente des déchets tout au long de l’année.

Par exemple, la production de CVC persiste L’impact du COVID-19 sur la vente de produits de chauffage à air, et cette perte varie de 56% à 60% de janvier 2020 à avril 2020. De plus, 54% des fabricants ont remarqué une interruption dans la chaîne d’approvisionnement de produits de chauffage à air. Une forte demande d’appareils de chauffage à air a été enregistrée dans plusieurs économies, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis, qui sont désormais gravement touchés par la propagation du coronavirus, entraînant un arrêt des activités de production globales ; diminuant ainsi la demande d’appareils de chauffage à air à court terme.

Dynamique du marché mondial des appareils de chauffage à air

Moteurs : urbanisation rapide et activités de construction commerciale

La population urbaine mondiale était de 34 % en 1960. Cette tendance révèle une croissance potentielle de la population urbaine. Selon les estimations et les prévisions de l’OMS, la population urbaine mondiale devrait croître d’environ 1,84 % par an jusqu’en 2020, soit au rythme d’environ 1,63 % par an de 2020 à 2025, et d’environ 1,44 % par an à partir de 2025 à 2030. Selon les estimations actuelles, d’ici 2025, la population urbaine devrait atteindre 4,3 milliards, générant environ 1,42 kg/habitant/jour de déchets solides municipaux. Selon l’UNESCAP (Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique), la région de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) a connu un taux de croissance annuel de la population urbaine de 2,6 % au cours des cinq dernières années. L’adoption de l’analyse de données et de l’IoT par les principaux acteurs pour améliorer l’efficacité en les aidant à prendre des décisions basées sur les données alimente la croissance du marché des appareils de chauffage à air. Cette augmentation de la population urbaine devrait entraîner une augmentation sans précédent de la production de déchets. Ainsi, pour gérer les déchets de manière durable en utilisant des services basés sur des capteurs et des systèmes basés sur l’IoT, les villes urbaines et intelligentes devraient adopter des appareils de chauffage à air, ce qui, à son tour, propulserait la croissance du marché.

Contraintes : Concurrence des fabricants nationaux

L’un des principaux facteurs qui entravent la croissance du marché des appareils de chauffage à air est la concurrence des fabricants nationaux. Un appareil de chauffage à air est consommé principalement dans les espaces industriels et commerciaux. Il existe de nombreux fabricants nationaux disponibles dans tous les endroits, ce qui devrait entraver la croissance du marché des appareils de chauffage à air. Les prix du fabricant national pour les appareils de chauffage à air vont de 100 USD à 200 USD.

Cependant, les prix de l’acteur clé pour les appareils de chauffage à air varient de 100 USD à 2 500 USD, selon les caractéristiques et les caractéristiques. Par conséquent, le client se concentre davantage sur l’adoption d’appareils de chauffage à air de fabricants nationaux. Tous ces cas devraient entraver la croissance du marché des appareils de chauffage à air.

Opportunités : Augmentation des avancées technologiques

Les progrès technologiques continus sur le marché mondial des appareils de chauffage à air devraient offrir de nombreuses opportunités de croissance aux fabricants et fournisseurs de fours dans les années à venir. Les principaux acteurs du marché se tournent déjà vers l’innovation et les avancées technologiques pour maintenir leur compétitivité et gagner des parts de marché importantes. En outre, l’introduction de nouvelles technologies de chauffage, d’interfaces de four interactives et de fours à convection à grande vitesse devrait offrir des opportunités potentielles d’expansion du marché. Ces avancées devraient offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

De plus, les industriels visent à concevoir des machines et des technologies qui facilitent la production, diminuent les coûts de maintenance, offrent une souplesse de production et réduisent les pertes et les délais. De plus, ils s’efforcent de réduire les coûts d’exploitation et les coûts de production des appareils de chauffage à air pour améliorer leur qualité. De plus, des pays comme les États-Unis, l’Allemagne et le Japon ont des entreprises technologiques très avancées, des installations de traitement développées, une main-d’œuvre hautement compétente et des initiatives de R&D accrues. Par conséquent, l’augmentation des applications et la concurrence accrue incitent les entreprises à se concentrer sur les avancées technologiques pour répondre aux demandes des consommateurs. Cela devrait offrir des opportunités rémunératrices pour l’expansion du marché.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des appareils de chauffage à air en fonction du type, du carburant, des utilisateurs finaux et des régions.

Par type de perspectives (ventes, millions USD, 2017-2027)

Appareil de chauffage des locaux

Appareil de chauffage de l’eau

Perspectives par type de carburant (ventes, millions USD, 2017-2027)

Appareil de chauffage au gaz

Appareil de chauffage au mazout

Appareil de chauffage électrique

Appareil de chauffage à énergie solaire

Par perspectives des utilisateurs finaux (ventes, millions USD, 2017-2027)

Industriel

Résidentiel

Commercial

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Par type, le segment des appareils de chauffage des locaux devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Sur la base du type, le marché mondial des appareils de chauffage à air est divisé en appareils de chauffage des locaux et en appareils de chauffage de l’eau. Le segment des appareils de chauffage des locaux a été le plus grand contributeur au marché, avec une part de marché de 71,1 % en 2020, avec une croissance à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision. Les appareils de chauffage des locaux sont un appareil utilisé pour chauffer un petit espace. Les appareils de chauffage autonomes sont alimentés par l’électricité ou des combustibles combustibles tels que les granulés de bois, le gaz naturel, etc. L’équipement de chauffage est utilisé pour chauffer des bâtiments ou des propriétés à une température particulière dans les pays froids tels que l’Europe et les pays d’Amérique du Nord, ce qui devrait stimuler la croissance. du marché des appareils de chauffage.

De plus, une augmentation des activités de construction et une augmentation de la population devraient répondre à la croissance du marché. Par exemple, l’industrie de la construction au Japon devrait croître de 5,4 % de 2020 à 2024. L’augmentation de la demande de solutions écoénergétiques et la tendance croissante des maisons intelligentes sont le facteur essentiel qui fait progresser le marché mondial des appareils de chauffage. . Les principaux acteurs adoptent l’acquisition comme stratégie de développement clé pour améliorer l’empreinte produit des systèmes de chauffage et de climatisation. De plus, en juin 2017, Daikin Industries a acquis Airmaster Corporation Pty Ltd, basée en Australie, spécialisée dans les systèmes de climatisation et de chauffage. L’acquisition devrait améliorer le portefeuille de produits des systèmes de chauffage des locaux.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché mondial des appareils de chauffage à air est analysé en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Une forte activité manufacturière, un développement économique stable et une activité de construction robuste sont les principaux moteurs du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique. Les régions émergentes, telles que l’Afrique du Sud et d’autres, ont connu une demande accrue d’appareils de chauffage à air. Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance du commerce extérieur, en raison de l’industrialisation, qui stimule la demande d’appareils de chauffage à air. De plus, les pays du Moyen-Orient connaissent des avancées technologiques telles que l’automatisation industrielle, l’IoT et la robotique.

En outre, l’Afrique connaît une industrialisation car elle est devenue la nouvelle voie d’investissement pour les investisseurs mondiaux et les entreprises manufacturières multinationales. En septembre 2018, selon la London School of Economics and Political Science, les dépenses interentreprises (B2B) dans le secteur manufacturier en Afrique devaient atteindre 500 milliards USD d’ici 2030. De plus, en mars 2018, l’Union africaine a lancé le Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), l’une des plus grandes zones de libre-échange, visant à libérer le potentiel de fabrication et à faciliter l’industrialisation pour stimuler une croissance et des emplois durables en Afrique. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des appareils de chauffage à air dans la région au cours de la période de prévision. En outre, le développement d’industries telles que l’automobile, l’électronique, et d’autres devraient augmenter le besoin d’appareils de chauffage à air. Cela est attribué à leurs caractéristiques variées, telles que les économies de coûts et les gains de temps par rapport aux appareils de chauffage à air alimentés au mazout.

Principaux acteurs du marché

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont Daikin Industries, Ltd, Danfoss A/S, Emerson Electric Co., Alfa Laval Corporate AB, General Electric Company, Johnson Controls International Plc, Lennox International Inc, Robert Bosch GmbH, Ingersoll-Rand Plc, et Groupe Vaillant. Chaque entreprise suit sa propre stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.