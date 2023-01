Croissance, analyse des coûts et prévisions du marché de l’hormonothérapie substitutive jusqu’en 2022 jusqu’en 2030

La taille du marché mondial du traitement hormonal substitutif a été estimée à 33,06 milliards USD en 2021 et atteindra 48,92 milliards USD en 2027 , enregistrant un TCAC de 6,75 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le traitement hormonal substitutif (THS) est utilisé pour soigner les problèmes sous-jacents ou les maladies associées à la déficience d’une hormone particulière; l’hormone est disponible sous forme transdermique, de gels, d’injections, d’implants, de comprimés et d’autres formes. Par exemple, l’hormonothérapie œstrogénique est prescrite aux femmes souffrant de troubles de la ménopause. L’hormonothérapie substitutive aux œstrogènes a des applications majeures par rapport à d’autres thérapies hormonales, telles que le THS thyroïdien, le THS de croissance, le THS à la testostérone et autres.

La thérapie est chère à l’échelle mondiale; cela peut induire un tourisme médical des pays développés vers les économies en développement pour des coûts de traitement relativement inférieurs et d’autres prestations offertes. L’augmentation de la prévalence des troubles de la ménopause et la sensibilisation accrue des femmes aux difficultés post-ménopausiques sont des facteurs importants qui animent le marché mondial de l’hormonothérapie substitutive au cours de la période de prévision. De plus, le lancement de nouveaux traitements hormonaux substitutifs, comme DUAVIVE, devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché dans les années à venir. La demande de traitement hormonal substitutif augmente avec l’augmentation des troubles liés au mode de vie et l’adultération croissante, car ceux-ci affectent la santé et les fonctions corporelles. Il est également utilisé chez les nourrissons pour traiter la carence de l’hormone et pour la transmission sexuelle.

Adoption croissante de l’hormonothérapie substitutive

L’hormonothérapie est recommandée pour les personnes souffrant d’hypogonadisme ou d’autres troubles hormonaux. Il a de nombreux autres avantages qui concernent les animaux et les plantes, car avec son utilisation, la croissance de la plante peut être altérée ou retardée, pour répondre à la demande croissante de la population et à des fins commerciales. Chez les animaux, des hormones sont injectées pour diminuer la période de gestation, augmenter la production de lait, la qualité de la viande, etc. Divers utilitaires sont encore à découvrir dans le cadre d’études de R&D en cours ; l’avancement de la technologie ou des soins de santé permettra d’obtenir un traitement de l’hormone désirée pour augmenter les performances dans les sports, le secteur de l’éducation et autres.

La thérapie présente des avantages, bien que des risques et des effets secondaires y soient corrélés, notamment les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, la prise ou la perte de poids, l’infertilité, la toxicité hormonale et autres; par conséquent, des conseils et des conseils d’experts sont obligatoires. Les médicaments alternatifs ou les thérapies comme la thérapie bio-identique peuvent affecter son marché. Avec l’introduction de l’IA dans les soins de santé, la précision de l’insertion hormonale augmentera les risques décroissants ou les erreurs.

Impact du COVID-19 sur le marché des traitements hormonaux substitutifs

Le COVID-19 a marqué une croissance potentielle pour le marché de l’hormonothérapie substitutive ; les individus sont plus conscients de leur santé. Les incidences de déséquilibre hormonal augmentent chez les adultes et les nouveau-nés pour diverses raisons ; malgré les risques associés, il existe une demande croissante de traitement hormonal substitutif dans le monde. Par exemple, l’œstrogène améliore la réponse immunitaire, après la ménopause, la quantité d’œstrogène diminue dans le corps féminin, laissant ainsi les femmes plus âgées à haut risque d’infection. Le nombre croissant d’études de recherche menées par différents instituts pour gérer les maladies avec l’hormonothérapie affectera positivement le taux de croissance.

Portée du rapport

Le marché de l’hormonothérapie substitutive a été segmenté en types de thérapies, applications, voies d’administration et régions :

Sur la base du type de thérapies, le marché de l’hormonothérapie substitutive a été segmenté en–

THS aux œstrogènes

THS de croissance humaine

THS thyroïdien

THS à la testostérone

THS progestatif

Sur la base de l’indication, le marché de l’hormonothérapie substitutive a été segmenté en–

Ménopause

Hypothyroïdie

Hypogonadisme masculin

Déficit en hormone de croissance

Autres

Sur la base de la voie d’administration, le marché de l’hormonothérapie substitutive a été segmenté en

Oral

Parentéral

Transdermique

autres

Perspectives régionales du marché de l’hormonothérapie substitutive

D’un point de vue géographique, le marché mondial de l’hormonothérapie substitutive a été segmenté en régions géographiques : Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Royaume-Uni, Émirats arabes unis et autres. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de l’hormonothérapie substitutive, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. De plus, on estime que l’Asie-Pacifique projettera le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de la thérapie de remplacement hormonal comprennent

Le marché mondial de l’hormonothérapie substitutive est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fournisseurs de services de traitement hormonal substitutif et les principaux acteurs du marché mondial sont –

Laboratoires Abbott

Bayer AG

Eli Lilly et compagnie

F. Hoffmann-La Roche SA

Hisamitsu Pharmaceutical co. Inc.

Merck KGaA

Mylan SA

Pfizer inc.

Novartis International SA .

Le rapport sur le marché HRT couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects du marché de l’hormonothérapie substitutive.

Le rapport sur le marché de l’hormonothérapie substitutive fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

