Croissance actuelle et future du marché du travel retail | Marge brute de l’industrie, tendances, part, taille, demande future, analyse par les principaux leaders, état d’avancement et prévisions

Le Worldwide Travel Retail Business Report contient un chapitre sur le marché mondial et toutes les entreprises liées à un profil qui fournit des données précieuses sur les perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement, de marketing et de stratégies commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité à votre travail. Avec l’utilisateur final comme point focal, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Le marché mondial du travel retail était évalué à 53,82 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 154,5 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 14,09 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché.

L’article d’étude Massive Travel Retail Market contient des détails très utiles pour que les lecteurs comprennent le contexte des informations présentées. Les types d’informations suivants aideront les lecteurs à savoir comment interpréter les résultats. Type de répondant : client, client potentiel ou grand public ; taille de l’échantillon : grande, petite, moyenne ; méthode de collecte des données ; période pour laquelle l’enquête a été menée ; etc.

Étendue et segmentation du marché du Travel Retail

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en USD 1 milliard, volume en unités, prix en USD segment couvert Produits (Parfums et Cosmétiques, Vins et Spiritueux, Électronique, Luxe, Alimentation, Confiserie et Restauration, Tabac et Autres), Canaux de Distribution (Aéroports, Croisières, Gares et Frontières, Commerces de Ville et Hôtellerie), Secteurs ( Duty Free et Duty Free) ), Utilisateurs finaux (Enfants (<18), Jeunes (18-30), D’âge moyen (18-59), Seniors (60+) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie en Amérique du Nord, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie , Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Amérique du Sud Reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie acteurs du marché cible King Power International. (Hong Kong), Aer Rianta International (Irlande), DFS Group Ltd. (Hong Kong), Dubai Duty Free. (EAU), China Duty Free Group Co., Ltd. (Chine), Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Allemagne), Duty Free Americas, Inc. (États-Unis), HOTEL SHILLA CO., LTD. (Corée), Flemingo. (Inde), JR GROUP (Inde), Qatar Duty Free (Qatar), 3Sixty Duty Free (USA), Dufry (Suisse), Lagardere Group (France) opportunité de marché Augmentation du revenu par habitant

augmentation des voyages à l’étranger

définition du marché

Les ventes hors taxes, souvent appelées travel retail, impliquent la commercialisation de biens liés à plusieurs catégories de produits. Ce canal de vente comprend les ventes aux clients qui sont des voyageurs et les ventes d’articles dont le prix de vente n’est pas soumis à la taxe ou à l’accise. Le travel retail est un magasin de détail qui vend des marchandises aux visiteurs d’autres pays. Il a plusieurs opportunités de commercialisation et est une importante source de liquidités.

Dynamique du marché du travel retail

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

développement de la gare

Au fil des ans, la gare s’est considérablement agrandie. Par exemple, la gare de King’s Cross à Londres a construit un bar-restaurant spacieux avec parquet en chêne et canapés en cuir antiques pour accueillir les voyageurs. La station compte plusieurs magasins de marque vendant une grande variété de produits, y compris un magasin de musique avec des articles tels que des vêtements et des accessoires pour hommes et femmes, des vêtements de sport, du matériel audio, des CD et des vinyles et des accessoires. Ces facteurs contribuent à l’expansion du commerce de détail lié aux voyages dans les gares.

Opportunités offertes par la hausse du niveau de vie

Le niveau de vie des gens s’améliore avec l’augmentation du revenu disponible, l’amélioration du mode de vie et le développement de la culture d’entreprise. Avec le nombre croissant d’entreprises dans les pays émergents, une culture du « transport d’articles coûteux et luxueux » se répand parmi les clients. Les consommateurs considèrent désormais la possession de produits de luxe comme un signe de statut social.

De plus, des facteurs tels que l’urbanisation croissante, l’industrialisation et le nombre croissant de voyageurs internationaux sont d’autres moteurs importants du marché. En outre, l’augmentation du soutien gouvernemental à la promotion des voyages et du tourisme et l’augmentation du revenu par habitant devraient stimuler le taux de croissance du marché.

chance

croissance et expansion

La croissance et l’expansion de l’industrie du voyage et du tourisme, en particulier dans les pays en développement, offriront de nombreuses opportunités de croissance du marché. Se tenir au courant des progrès de la technologie des voyages et du tourisme peut être bénéfique pour les employés et faciliter l’embauche, car les candidats voudront travailler avec les outils les plus avancés, surtout si cela peut réduire le stress.

rachat/défi

Coûts élevés associés aux voyages internationaux

De nombreux produits de détail ont des marques. En tant que tels, ce sont des produits de haut calibre à prix élevé. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de facturer davantage les produits liés aux voyages, réduisant ainsi la demande des groupes de voyageurs à faible revenu. En outre, le manque de connaissances des consommateurs sur les lancements et les mises à niveau de nouveaux produits crée des obstacles à l’acquisition de produits, limitant l’expansion du marché.

Ce rapport sur le marché du Travel Retail fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes et les changements de marché. . Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché du travel retail, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

développement récent

En utilisant la technologie Just Walk Out d’Amazon, le groupe Hudson, propriété de Dufry, a officiellement lancé son premier emplacement Hudson Nonstop à l’aéroport Love Field de Dallas (DAL) le 22 février 2021. Avec l’aide de la technologie Just Walk Out, les clients achètent et règlent leurs achats dans des magasins physiques.

DFS, en collaboration avec Shenzhen Duty Free Group, a lancé la première phase d’un nouveau centre commercial hors taxes au centre-ville à Mission Mills, Haikou, Hainan, le 30 janvier 2021. Du 7 au 10 mai 2021 à Hainan, en Chine, le 1er Salon international des produits de consommation de Chine présentera la gamme de luxe du groupe DFS dans plusieurs catégories.

Le marché du travel retail est segmenté en fonction du produit, du canal de distribution, du segment et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

Parfums et Cosmétiques

vin et spiritueux

Produits électroniques

Le luxe

aliments

Confiserie et Traiteur

le tabac

Autre

canal de distribution

aéroport

paquebot de croisière

gare

Frontière

centre ville

boutique de l’hôtel

secteur

exempt d’impôt

payer les droits de douane

utilisateur final

Enfants (moins de 18 ans)

Jeunes (18-30 ans)

âge moyen (18-59 ans)

Aîné (60 ans et plus)

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché du Travel Retail sont:

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché du Travel Retail sont :

King Power International. (Hong Kong)

Air Lines International (Irlande)

DFS Group Ltd. (Hong Kong)

Dubaï Duty Free. (ÉMIRATS ARABES UNIS)

China Duty Free Group Co., Ltd. (Chine)

Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Allemagne)

Duty Free Americas, Inc.

Hôtel Shilla Co., Ltd. (Corée)

Flamand. (Inde)

Groupe JR (Inde)

Qatar Duty Free (Qatar)

3Sixty Duty Free (États-Unis)

Duprée (Suisse)

Groupe Lagardère (France)

Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Attractivité du rapport sur le marché du commerce de détail: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

Les données prévisionnelles sur le marché du commerce de détail des voyages aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance de tous les marchés importants du travel retail.

Une perspective concise du marché facilitera la compréhension.

Marché de l’huile de noix Une perspective de marché compétitive aidera les joueurs à aller dans la bonne direction.

Quels avantages les études DBM offrent-elles ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénarios de développement

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir une opportunité de marché forte

Décisions clés dans la planification et l’expansion future de la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Environnement du marché du Travel Retail

Partie 04 : Taille du marché du travel retail

Partie 05 : Segmentation du marché du Travel Retail par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

