Croissance actuelle et future du marché des solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée | Marge brute de l’industrie, tendances, part, taille, demande future, analyse par principal acteur, statut de progression et prévisions 

Définition du marché

L’emballage pharmaceutique à température contrôlée (TCP) est une doublure semi-rigide solide qui offre une meilleure isolation que les autres mousses bio et une protection physique améliorée contre l’impact environnemental. Lors de la production de solutions d’emballage à température contrôlée, on utilise le processus de la chaîne du froid . La chaîne du froid est donc plus qu’un processus de tâches qui doivent être effectuées pour contrôler la température, transporter, préparer et stocker des produits sensibles. C’est aussi une science qui nécessite de comprendre les concepts chimiques et biologiques qui déterminent la périssabilité. Ensemble, la chaîne du froid est également une technologie qui utilise des combinaisons d’équipements spécialisés et de moyens physiques pour garantir les conditions de température appropriées tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (expéditeurs isothermes, conteneurs isothermes, autres), type (systèmes actifs, systèmes passifs), plage de température (jusqu’à 10°C, 10°C à 20°C, plus de 20°C), capacité de charge utile (jusqu’à 10 L, 10-20 L, 20-40 L, 40-150 L, Plus de 150 L), Facilité d’utilisation (à usage unique, réutilisable), Application (congelé, réfrigéré, ambiant), utilisateur final (pharmaceutique, essai clinique) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Sonoco Products Company (États-Unis), Cold Chain Technologies (États-Unis), Va-Q-Tec AG (Allemagne), Pelican BioThermal Limited (États-Unis), Softbox (Royaume-Uni), Sofrigam SA (France), Intelsius (Royaume-Uni), Inmark Global Holdings , LLC (États-Unis), Envirotainer (Suède), Fedex (États-Unis), United Parcel Service of America, Inc (États-Unis), Amerisourcebergen Corporation (États-Unis), Snyder Industries (États-Unis), ACH Foam Technologies, LLC (États-Unis), Cryopak Industries Inc. (Canada), Saeplast (États-Unis), Tempack (Espagne), Exeltainer (Espagne), OMEGA Engineering (États-Unis), Olympus Corporation (Japon) Opportunités de marché Augmentation de la production de nouveaux médicaments

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse de la recherche et du développement de vaccins contre les maladies rares

Dynamique du marché des solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée

Conducteurs

Maintenir la qualité et assurer la sécurité

Temperature-controlled pharma packaging solution is an imperious tool used to reduce the upholding quality of product and hazard during the process of supply chain by maintaining internal temperature in pharma sector. This system supports to protect the shipments through every stage of the medical supply chain. Some of the main application areas of temperature-controlled packaging solutions in which included medical products with detailed timeline and pharma products, vaccines, biological samples, clinical trials and inactive pharmaceutical ingredients with balanced temperature requirements due to these factors increase the demand of temperature controlled pharma packaging solutions and expected to drive the market growth rate.

Rising demand due to maintain hygiene and for thermal obligation

La Food and Drug Administration des États-Unis a calculé les besoins thermiques pour le stockage, la manipulation et le transport des médicaments. Ces conteneurs répondent à l’obligation thermique et à l’hygiène des produits de santé comme les organes, les vaccins, les médicaments et le sang. Au cours des deux dernières années, les organisations internationales de santé telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont mis l’accent sur la suppression des déchets de vaccins. En outre, l’augmentation des initiatives visant à surveiller le gaspillage de vaccins devrait stimuler la demande de solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée sur le marché.

Opportunités

Accroître la concentration des producteurs pharmaceutiques sur la fabrication de médicaments et de thérapies pour la maladie rare, ce qui devrait créer des opportunités de croissance rentables pour le marché des solutions d’emballage à température contrôlée. Les principaux acteurs du marché de l’industrie pharmaceutique capitalisent énormément sur la recherche et le développement de vaccins contre les maladies rares, y compris les maladies du sang. Un soutien croissant et des initiatives gouvernementales croissantes incitent les entreprises à développer des médicaments orphelins pour les maladies rares dans le monde. En outre, la recrudescence des nouveaux marchés émergents et les nouvelles collaborations stratégiques agiront également comme moteurs du marché, augmentant encore les opportunités utiles pour la croissance du marché des solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée.

Contraintes/ Défis

Cependant, le manque de compréhension des bénéfices des solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée en raison de la présence de seulement quelques entreprises du secteur qui utilisent des solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée devrait entraver la croissance du marché des solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée au cours de la période de prévision. . En outre, les règles gouvernementales strictes associées à l’utilisation de types spécifiques de produits pharmaceutiques pour la production de solutions d’emballage à température contrôlée sont le principal facteur susceptible d’entraver le taux de croissance du marché mondial des solutions d’emballage à température contrôlée.

Ce rapport sur le marché des solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En novembre 2020, Cold Chain Technologies a stratégique d’ouvrir une nouvelle installation au Liban qui se trouve aux États-Unis pour la distribution extensive des vaccins COVID-19.

En février 2020, Pelican BioThermal LLC a déclaré son acquisition avec NanoCool LLC. Cette société est susceptible d’être impliquée dans la fabrication de systèmes d’emballage à température contrôlée.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée:

Sonoco Products Company (États-Unis)

Technologies de la chaîne du froid (États-Unis)

Va-Q-Tec AG (Allemagne)

Pelican BioThermal Limited (États-Unis)

Boîte à lumière (Royaume-Uni)

Sofrigam SA (France)

Intelsius (Royaume-Uni)

Inmark Global Holdings, LLC (États-Unis)

Envirotainer (Suède)

Fedex (États-Unis)

United Parcel Service of America, Inc (États-Unis)

Amerisourcebergen Corporation (États-Unis)

Snyder Industries (États-Unis)

ACH Foam Technologies, LLC (États-Unis)

Cryopak Industries Inc. (Canada)

Saeplast (États-Unis)

Tempack (Spain)

Exeltainer (Spain)

OMEGA Engineering (U.S.)

Olympus Corporation (Japan)

Market Segmentation:

The temperature controlled pharma packaging solutions market is segmented on the basis of products, type, temperature range, payload capacity, usability, application and end-user. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Product

Insulated Shippers

Panels and Envelopes

EPS Foam Containers

Fiberboards

PUR Containers

Insulated Containers

Chest Style

Upright Style

Others

Type

Active Systems

Passive Systems

Temperature Range

Up to 10°C

10°C to 20°C

More than 20°C

Payload Capacity

Up to 10 L

10-20 L

20-40 L

40-150 L

More than 150 L

Usability

Single Use

Reusable

Application

Frozen

Chilled

Ambient

End User

Pharmaceutical

Clinical Trial

Temperature Controlled Pharma Packaging Solutions Market Regional Analysis/Insights

The temperature controlled pharma packaging solutions market is analysed and market size insights and trends are provided by country, products, type, temperature range, payload capacity, usability, application and end-user as referenced above.

The countries covered in the temperature controlled pharma packaging solutions market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

North America dominates the temperature controlled pharma packaging solutions market in terms of revenue and market share during the forecast period. This is due to the increasing demand for temperature controlled pharma packaging solutions in this region. North America region leads the temperature controlled pharma packaging solutions market due to its augmented demand for temperature-controlled packaging in this region.

During the projected period, Europe is anticipated to be the fastest developing region due to growing healthcare sector and cloud computing in this region.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché des solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

