Croissance actuelle et future du marché de la feuille d’aluminium | Marge brute de l’industrie, tendances, part, taille, demande future, analyse par les principaux leaders, état d’avancement et prévisions

Les plateaux/récipients du segment de produits domineront le marché des feuilles d’aluminium car les consommateurs préfèrent transporter principalement des aliments emballés pour augmenter la durabilité et la durée de conservation des spams. Data Bridge Market Research prévoit que le marché de la feuille d’aluminium était de 25,66 milliards de dollars en 2021 et atteindra 42,46 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 6,5 % sur la période de prévision 2022-2029.

En tant que Carrier Ethernet, la demande croissante de services de contenu à la demande offre aux consommateurs de multiples avantages d’être fournis en tant que service, ce qui en fait un candidat idyllique pour l’un des principaux moteurs de croissance : la fourniture de contenu à la demande. Marché cible du marché de la feuille d’aluminium pour la période de prévision de 2021 à 2028.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2019 – 2014) unité quantitative Chiffre d’affaires en USD 1 milliard, volume en unités, prix en USD segment couvert Produit (emballage en aluminium, sachet, blister, tube pliable, barquette/récipient, capsule, couvercle laminé, sac doublé en aluminium, feuille de chocolat, sceau rond en aluminium, etc.), type (imprimé, non imprimé), épaisseur (0,07 MM, 0,09 MM , 0,2 MM, 0,4 MM), utilisateur final (alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, isolation, électronique, échantillonnage géochimique, pièces automobiles, etc.) Pays de destination Les États-Unis d’Amérique, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, certaines parties de l’Amérique du Sud, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste d’Europe Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) , Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) acteurs du marché cible RUSAL (Russie), CONSTANTIA (Autriche), China Hongqiao Group Limited (Chine), Amcor plc (Suisse), Coppice Alupack Ltd. (Royaume-Uni), Tetra Pak International SA (Suisse), Arnold Magnetic Technologies (États-Unis), Zenith Alluminio Srl (Italie), Eurofoil (Luxembourg), TOYO ALUMINIUM KK (Japon), Hindalco Industries Ltd. (Inde), Danpak (Pakistan), Plus Pack AS (Danemark), Southern Aluminium Industry (China) Co.,Ltd (Chine), Alfipa (Allemagne), Wrisco Industries Inc. (États-Unis), PECTEC Corporation (États-Unis). opportunité de marché mode de vie en évolution rapide

La simplicité de commander via une plateforme en ligne et la liberté de choisir parmi une variété de restaurants.

L’essor des industries alimentaires, du tabac, cosmétiques et pharmaceutiques.

Dynamique du marché des feuilles d’aluminium

chauffeur

Les principaux facteurs qui devraient propulser la croissance du marché de la feuille d’aluminium au cours de la période de prévision sont:

Demande croissante de produits recyclés et biologiques

La fabrication d’aluminium est en hausse en raison de la demande accrue de produits recyclés et organiques. L’utilisation de canettes en aluminium pour l’emballage des boissons augmente la demande sur le marché. De plus, les barquettes et les boîtes d’emballage en aluminium produites avec des contenants en aluminium gagnent en popularité dans le secteur de l’alimentation et des boissons, ce qui devrait alimenter davantage la croissance du marché de la feuille d’aluminium.

réglementations gouvernementales

La croissance de l’activité nationale de papier d’aluminium, aidée par les réglementations gouvernementales régissant les normes de sécurité et de qualité des aliments, pousse les entreprises à développer des solutions d’emballage efficaces qui empêchent la contamination des aliments, ce qui alimentera davantage la croissance du marché.

Large application de papier d’ aluminium

La feuille d’aluminium est de plus en plus utilisée en conjonction avec des films souples pour fabriquer des contenants légers . Les emballages d’aliments pour animaux de compagnie, de thon, de café et de soupe représentent à eux seuls 13 milliards de paquets dans le monde, ce qui en fait une alternative viable aux emballages en plastique traditionnels qui contribuent davantage à la croissance du marché.

chance

En outre, la popularité croissante des produits en aluminium en raison de leur respect de l’environnement devrait offrir des opportunités potentielles de croissance du marché de la feuille d’aluminium à l’avenir.

Pharmaceutique/Challenge Marché mondial de la feuille d’aluminium

Pendant ce temps, les prix instables des matières premières devraient entraver la croissance du marché de la feuille d’aluminium au cours de la période cible. Cependant, l’absence de processus de recyclage approprié peut poser un plus grand défi à la croissance du marché de la feuille d’aluminium dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché du papier aluminium fournit des détails sur les changements de marché, analyse les opportunités en termes de nouveaux développements récents, réglementations commerciales, analyse des importations / exportations, analyse de la production, optimisation de la chaîne de valeur, part de marché, impact des acteurs du marché national et local, poches de revenus émergentes. apporter. Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir des informations détaillées sur le marché de la feuille d’aluminium, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour une note d’analyse . Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

développement récent

Aux Pays-Bas, en novembre 2019, les emballages individuels ont été efficaces pour recycler les produits à base de papier d’aluminium. Cela stimulera les ventes des produits à base de papier d’aluminium de la société par rapport à d’autres produits. Ces développements contribueront également à la croissance future des bénéfices de l’entreprise.

Le marché des feuilles d’aluminium est segmenté en fonction du produit, du type, de l’épaisseur et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

papier d’emballage en aluminium

pochette, blister

tube pliable

plateau/récipient

capsule

couvercle laminé

sac doublé d’aluminium

feuille de chocolat

sceau rond en aluminium

Autre

Sur la base du produit, le marché de la feuille d’aluminium est segmenté en emballages en aluminium, sachets, blisters, tubes pliables, plateaux/récipients, capsules, couvercles en stratifié, sacs doublés d’aluminium, feuille de chocolat, joints ronds en aluminium et autres.

Catégorie

imprimer

non imprimé

En fonction du type, le marché des feuilles d’aluminium est segmenté en imprimés et non imprimés.

épaisseur

0,07 mm

0.09MM

0.2MM

0.4MM

Sur la base de l’épaisseur, le marché des feuilles d’aluminium est segmenté en 0,07 mm, 0,09 mm, 0,2 mm et 0,4 mm.

utilisateur final

aliments

Restrictions

produits de beauté

isolant

Produits électroniques

échantillonnage géochimique

Pièces automobiles

Autre

En fonction de l’utilisateur final, le marché de la feuille d’aluminium est segmenté en aliments, produits pharmaceutiques, cosmétiques, isolation, électronique, échantillonnage géochimique, pièces automobiles et autres.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché Feuille d’aluminium sont :

RUSAL (Russie)

Constance (Autriche)

China Hongqiao Group Limited (Chine)

Amcor SA (Suisse)

Taillis Alupack Ltd. (Royaume-Uni)

Tetra Pak International SA (Suisse)

Technologie magnétique Arnold (États-Unis)

Zenith Allumiio Srl (Italie)

Eurofoil (Luxembourg)

TOYO ALUMINIUM KK (Japon)

Hindalco Industries Ltd.(인도)

Danpak (Pakistan)

Plus Pack AS (Danemark)

Industrie de l’aluminium du sud (Chine) Co., Ltd (중국)

Alphafa (Allemagne)

Wrisco Industries Inc. (Afrique du Sud)

PECTEC Corporation (États-Unis)

Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Attractivité du rapport sur le marché de la feuille d’aluminium: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

Les données prévisionnelles du marché de la feuille d’aluminium aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance de tous les marchés importants de la feuille d’aluminium.

Une perspective concise du marché facilitera la compréhension.

Marché de l’huile de noix Une perspective de marché concurrentiel aidera les joueurs à s’orienter dans la bonne direction.

Quels avantages les études DBM offrent-elles ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénarios de développement

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de fortes opportunités de marché

Décisions clés dans la planification et l’expansion future de la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Prévisions du marché de la feuille d’aluminium

Partie 04 : Taille du marché du papier d’aluminium

Partie 05: Segmentation du marché de la feuille d’aluminium par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

