Croissance actuelle et future du marché de l’ encapsulation hybride | Marge brute de l’industrie, tendances, part, taille, demande future, analyse par principal acteur, statut de progression et prévisions

« Global Hybrid Encapsulation Market », ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. L’ encapsulation hybrideLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur travaille en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur l’encapsulation hybride. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport Hybrid Encapsulation aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport Hybrid Encapsulation.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’encapsulation hybride était évalué à 3,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 5,06 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

L’encapsulation est une technique utile pour augmenter l’apport de cellules vivantes et de molécules bioactives dans les aliments. L’enveloppe de protection des capsules doit être conçue avec des matériaux biodégradables de qualité alimentaire, efficaces pour former une barrière entre la phase interne et son environnement.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Matériau de la coque (polysaccharides, protéines, lipides, émulsifiants, autres matériaux de la coque), phase centrale (vitamines, minéraux, enzymes, acides organiques, additifs, probiotiques, prébiotiques, huiles essentielles, autres), application (compléments alimentaires, produits alimentaires fonctionnels, boulangerie Produits, Produits de Confiserie, Boissons, Produits Surgelés, Produits Laitiers) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour , Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil , Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts ADM (États-Unis), Sysco Corporation (États-Unis), Conagra Foodservice, Inc. (États-Unis), Royal Ridge Fruits (États-Unis), Capricorn Food Products India Ltd. (Inde), ALFA LAVAL (Suède), Tricom Fruit Products Limited (Inde) , Capuzzo Srl (Italie), Freudenberg Group (Allemagne), Saraf Foods Ltd (Inde0, Mysore Fruits (Inde), Rhodes Food Group (Afrique du Sud), Del Monte (États-Unis), MANDAR FOOD PRODUCTS (Inde), AOHATA CORPORATION. ( Japon), Reid Produce Co. (États-Unis), Speyfruit Ltd. (Royaume-Uni), PACIFIC COAST FRUIT COMPANY (États-Unis), Washington Fruit & Produce Co (États-Unis) Opportunités La mondialisation est le facteur le plus important pour relier les pays par le biais du commerce

Les personnes ayant un mode de vie actif se tournent vers les aliments prêts à l’emploi et pratiques

Dynamique du marché mondial de l’encapsulation hybride

Conducteurs

Les différents avantages offerts par la technologie d’encapsulation

Les divers avantages de l’encapsulation, tels que la libération contrôlée des ingrédients, propulsent l’expansion du marché de l’encapsulation hybride. L’amélioration de la résistance à la chaleur et à l’oxydation, l’augmentation de la durée de conservation et l’amélioration de la qualité du produit final stimulent la croissance du marché de l’encapsulation hybride. De plus, l’encapsulation aide à masquer les saveurs et les odeurs ainsi qu’à fournir des niveaux précis de nutriments, orientant ainsi les tendances de l’industrie. L’encapsulation d’ingrédients vivants offre également une meilleure stabilité dans les produits finaux et pendant le traitement, ce qui stimule le marché de l’encapsulation hybride au cours de la période de prévision.

L’importance croissante de l’adoption de technologies avancées telles que l’encapsulation des aliments

En outre, le marché est fortement influencé par l’évolution des préférences alimentaires des consommateurs. L’évolution des modes de vie des gens, l’adoption de technologies de pointe telles que la microencapsulation et la nanoencapsulation, une augmentation de la demande d’aliments fonctionnels, une augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé, une amélioration du niveau de vie associée à une augmentation de la conscience de leur santé, une augmentation de la la durée de conservation ainsi que l’attrait du produit, et les occurrences croissantes d’obésité et de diabète stimulent la demande pour le marché de l’encapsulation hybride.

Occasion

En outre, la croissance rapide de la demande mondiale d’aliments transformés et emballés en raison d’une préférence croissante pour des produits alimentaires pratiques et sains devrait alimenter la croissance du marché. En outre, le développement de technologies avancées pour exploiter des marchés de niche, tels que la réduction de la taille des capsules et l’augmentation de la biodisponibilité, ainsi que le soutien gouvernemental et l’amélioration des conditions économiques dans les pays en développement, créeront de nouvelles opportunités pour le marché de l’encapsulation hybride de 2022 à 2029. En outre, à mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur santé, ils préfèrent des aliments savoureux, sains et pratiques, auxquels l’encapsulation hybride peut répondre.

Contraintes

Cependant, le coût élevé des ingrédients encapsulés, qui empêche la commercialisation de masse, devrait ralentir la croissance du marché. Le manque de commercialisation sur le marché en raison de réglementations strictes posera un défi pour le marché de l’encapsulation hybride au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché de l’encapsulation hybride fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’encapsulation hybride, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

BASF SE et Sandoz GmbH, une filiale de Novartis, ont convenu d’investir sur le campus de Kundl/Schaftenau en Autriche en avril 2021. Cet accord permet à BASF SE d’étendre son empreinte de fabrication d’enzymes et de produits biotechnologiques.

Kerry a annoncé en mai 2021 qu’elle construirait un centre d’excellence en technologie et innovation alimentaires spécialement conçu à cet effet dans le Queensland, en Australie.

Cargill Incorporated investira 100 millions USD dans son usine indonésienne d’édulcorants en octobre 2019 pour construire un moulin à maïs humide avec un séchoir à amidon afin d’augmenter la production d’amidon et d’édulcorants.

En novembre 2021, la société a investi 50 millions d’euros dans un nouveau site de fabrication d’ingrédients alimentaires naturels en Géorgie, aux États-Unis, pour améliorer les installations de production aux États-Unis.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial de l’encapsulation hybride:

SMA (États-Unis)

Sysco Corporation (États-Unis)

Conagra Foodservice, Inc. (États-Unis)

Royal Ridge Fruits (États-Unis)

Capricorn Food Products India Ltd. (Inde)

ALFA LAVAL (Suède)

Tricom Fruit Products Limited (Inde)

Capuzzo Srl (Italie)

Groupe Freudenberg (Allemagne)

Nerve Foods Ltd (Inde)

Mysore Fruits (Inde)

Rhodes Food Group (Afrique du Sud)

Del Monte

PRODUITS ALIMENTAIRES MANDAR (Inde)

AOHATA CORPORATION (Japon)

Reid Produce Co. (États-Unis)

Speyfruit Ltd (Royaume-Uni)

PACIFIC COAST FRUIT COMPANY (ÉTATS-UNIS)

Washington Fruit & Produce Co (États-Unis)

Segmentation du marché :

Le marché de l’encapsulation hybride est segmenté en fonction du matériau de coque, de la phase centrale et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matériau de la coque

Polysaccharides

Protéines

Lipides

Émulsifiants

Autres matériaux de coque

Phase centrale

Vitamines

Minéraux

Enzymes

Acides organiques

Additifs

Probiotiques

Prébiotiques

Huiles essentielles

Autre

Application

Compléments alimentaires

Produits alimentaires fonctionnels

Produits de boulangerie

Produits de Confiserie

Breuvages

Des produits congelés

Les produits laitiers

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’encapsulation hybride

Le marché de l’encapsulation hybride est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, matériau de coque, phase centrale et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’encapsulation hybride sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Pologne, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché de l’encapsulation hybride en raison de l’expansion des différents marchés de produits finaux dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait croître à un rythme important de 2022 à 2029, grâce à une industrie alimentaire florissante, à l’augmentation du revenu disponible et à l’urbanisation croissante.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Encapsulation hybride?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des Encapsulation hybride?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Encapsulation hybride?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Encapsulation hybride?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Hybride Encapsulation auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Hybride Encapsulation?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

