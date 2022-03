Crescita dei ricavi del mercato dei servizi di gestione delle applicazioni, fattori chiave, grandi aziende, CAGR del 20,1%, previsione fino al 2026

La crescente tendenza alla digitalizzazione, unita all’ampia adozione di smartphone e Internet, sta spingendo la crescita del mercato.

Dimensioni del mercato: 12,62 miliardi di dollari nel 2018, crescita del mercato – CAGR del 20,1%, tendenze del mercato: la crescente domanda di hosting di applicazioni gestite.

Si prevede che il mercato globale dei servizi di gestione delle applicazioni raggiungerà i 55,87 miliardi di dollari entro il 2026, secondo un nuovo rapporto di Reports and Data. La crescente tendenza alla digitalizzazione, unita all’ampia adozione di smartphone e Internet, alimenterà la crescita del mercato. La crescente domanda di hosting di applicazioni gestite aumenterà anche la crescita del mercato. I servizi di gestione delle applicazioni riducono i costi e gli intervalli di manutenzione di un’organizzazione sincronizzando le attività di progettazione, sviluppo e test. Questi servizi aumentano anche significativamente le prestazioni ei flussi di entrate dell’azienda migliorando la disponibilità e le prestazioni delle applicazioni critiche.

I servizi di gestione delle applicazioni superano il rischio di varie forme di downtime, incluso il downtime dell’IT, sia per l’azienda che per i clienti. Il team utilizza anche le migliori pratiche, che li aiutano ad aumentare ulteriormente l’efficienza durante lo sviluppo e l’implementazione dei sistemi. Ciò consente alle aziende di rimanere focalizzate sul core business. I servizi stimolano gli sviluppi attraverso un’integrazione semplificata e sistemi interconnessi. Con l’aiuto di DevOps, una migliore cooperazione e condivisione delle conoscenze tra le operazioni delle applicazioni, il service desk e lo sviluppo delle applicazioni, le complessità possono essere risolte più rapidamente. Ciò consente di risolvere i problemi ricorrenti e previene l’escalation non necessaria, consentendo allo sviluppatore dell’applicazione di concentrarsi completamente sullo sviluppo.

I partecipanti chiave includono IBM, Accenture, TCS, Infosys, CSC, Atos Origin, Cognizant, Bourntec Solutions, HP, Deloitte, Ingenuity Technologies, Iblesoft, Fujitsu, Logica, Mahindra Systems, L&T Infotech, NTT Data, Capgemini, Xerox e Wipro, tra gli altri.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che

le organizzazioni di grandi dimensioni rappresentano una quota di mercato più ampia di circa il 64% nell’anno 2018, a causa dei crescenti investimenti in servizi di gestione delle applicazioni. La maggior parte delle grandi imprese preferisce affidare le proprie operazioni IT a società più specializzate. Ciò riduce i loro costi e tempi e garantisce loro una migliore gestione delle applicazioni.

Il tipo di implementazione in sede rappresenta una quota di mercato più ampia di circa il 58% nell’anno 2018. L’implementazione in sede di questi software e servizi garantisce la sicurezza dei dati riservati delle aziende. Inoltre, le informazioni distribuite in sede forniscono una migliore accessibilità e sicurezza alle organizzazioni.

I servizi di assistenza e manutenzione delle applicazioni rappresentano la quota di mercato più ampia di circa il 14% nell’anno 2018. La manutenzione e il supporto preventivi delle applicazioni rappresentano un modo efficace per migliorare la qualità dell’applicazione software riducendo al contempo i costi di manutenzione. Inoltre, i vantaggi della manutenzione delle applicazioni e dei servizi di supporto includono una migliore sicurezza dei dati; migliore esperienza utente e maggiore affidabilità.

Si prevede che il settore della vendita al dettaglio e dell’e-commerce assisterà al CAGR più alto del 22,7% durante il periodo di previsione, attribuito all’emergere di tecnologie avanzate per fornire un servizio completo ai propri clienti attraverso più canali. Il loro investimento in operazioni digitali end-to-end ha guidato la crescita del settore.

Il Nord America ha detenuto la quota di mercato più ampia di circa il 31% nell’anno 2018, grazie alla presenza di alcuni dei principali attori del mercato nella regione. L’implementazione di servizi di gestione delle applicazioni personalizzati da parte delle organizzazioni della regione, per proteggere i propri dati da varie minacce, alimenterà la crescita del mercato.

Ai fini di questo rapporto, Reports and Data sono stati segmentati nel mercato globale dei servizi di gestione delle applicazioni in base a tipo, tipo di implementazione, organizzazione dimensione, settore verticale e area geografica:

tipo Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Valutazione del portafoglio

di applicazioni Sicurezza delle applicazioni Sicurezza

applicazioni Web Sicurezza delle applicazioni

mobili

Modernizzazione

delle applicazioni Migrazione

delle applicazioni cloud Integrazione

delle applicazioni Ripiattaforma delle applicazioni

Modernizzazione dell’interfaccia utente

Manutenzione e supporto

dei servizi gestiti delle applicazioni

Distribuzionetipo Outlook (Entrate, miliardi di USD; 2016-2026)

Cloud On-Demand Hosted su cloud Cloud

On-premise

Dimensioni dell’organizzazione Outlook (Entrate, miliardi di USD; 2016-2026)

Piccole e medie imprese

Grandi imprese

Prospettive verticali del settore (entrate, USD Miliardi; 2016-2026)

Governo e difesa

Banche, servizi finanziari e assicurazioni (BFSI)

IT e telecomunicazioni ioni

Sanità e scienze della vita

Vendita al dettaglio ed eCommerce

Produzione

Energia e utilities

Altro

Regional Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

MEA

America Latina

Infine, tutti gli aspetti del mercato dei servizi di gestione delle applicazioni sono quantitativamente come ben valutato qualitativamente per studiare comparativamente il mercato globale e regionale. Questo studio di mercato presenta informazioni critiche e dati fattuali sul mercato fornendo uno studio statistico generale di questo mercato sulla base dei driver di mercato, dei limiti e delle sue prospettive future.

