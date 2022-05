Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für Weathering Steel Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries Nippon Steel, Hebei Iron and Steel, ArcelorMittal, Meishan Iron and Steel (Baosteel), Ansteel, POSCO, JFE, TATA, SSAB and more.