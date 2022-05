Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für Transmission Towers Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries SAE Tower Holdings, Kalpataru Power Transmission, Associated Power Structures, Karamtara Engineering, China State Gride, BS Group, Power Grid Corporation of India Limited, Nanjing Daji Iron Tower, Weifang Changan Steel Tower and more.