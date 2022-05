Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für Neurostimulator Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries Medtronic, Abbott Laboratories, Boston Scientific, LivaNova PLC, Cochlear Limited, Sonova Holding AG, William Demant Holding A/S, Nurotron Biotechnology Co and more.