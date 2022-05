Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für Medical Connectors Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries Amphenol Corporation, Delphi, ITT Interconnect Solutions, Smiths Interconnect, TE Connectivity Ltd., Fischer Connectors, Molex ( A Subsidiary of Koch Industries), Esterline Technologies Corporation, LEMO S.A, Samtec and more.