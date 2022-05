Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für Hydroxypropyl Distarch Phosphate Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries Tate & Lyle Plc, Opta Food Ingredients Inc., Cerestar Inc., Arcadia Biosciences, Cargill Foods, Ingredion Incorporated, MGP Ingredients and more.