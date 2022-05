Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für Holographic Anti counterfeiting Marks Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries Selinko, Calameo, Light Logics Holography and Optics Pvt Ltd, Zhejiang Jinghua Laser, AFC Hologram, Shandong Taibao, HGTECH and more.