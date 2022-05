Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für High Potency API /HPAPI Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries Pfizer, Novartis, Sanofi, Roche, Eli Lilly, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Teva, Merck & Co. Inc., AbbVie, Mylan and more.