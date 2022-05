Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für Glucan Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries Tate & Lyle, DSM, Pharmacosmos, Associated British Foods, Meito Sangyo, Tianxiangyuan, Polydex Pharm, Biotec BetaGlucans, Shanghai Huamao, L&P Food Ingredient, Ceapro Inc and more.