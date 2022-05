Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für Distributed Fibre Optic Monitoring System Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries Micron Optics, OptaSense(QinetiQ), Opsens Inc, Halliburton, Proximion, FISO Technologies, ITF Technologies Inc, Omnisens SA, Epsilon Optics, LIOS Technology, Wuhan Ligong Guangke, Bandweaver, Boomdts, Sensornet, Schlumberger, Yokogawa Electric Corporation, Luna Innovations and more.