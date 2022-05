Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für Carbon Strips Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries Mersen (French), Morgan Advanced Materials plc (UK), Schunk (Germany), Helwig Carbon Products (US), The Gerken Group (Belgium), Casram (Switzerland), Fuji Japan, Tris, Toyo TansoJapan, Dremel?, Harbin Electric Carbon Factory (china), Donon (china), SunkiJapan, Nantong Kangda (china), Morxin (china) and more.