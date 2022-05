Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für Automotive Electrical Products Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries Advanced Lighting Technologies, Auer Lighting, Automotive Lighting Reutlingen, BBB Industries, BERU AG, Continental AG, Delphi, Denso Corporation, East Penn Manufacturing, Exide Technologies, Federal Mogul, F.I.A.M.M, GS Yuasa Corporation, Hella KGaA Hueck & Co., Hitachi Automotive Systems Americas, Ichikoh Industries, JAE, Johnson Controls, Koito Manufacturing Company, NGK Spark Plug Co., OSRAM and more.