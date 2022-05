Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für Aircraft Brake Pads Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries Boeing (US), Safran Landing Systems(US), Honeywell(US), Meggitt (UK), UTC Aerospace Systems, Parker Hannifin (India), ZLIN AIRCRAFT(Czech), Grove Aircraft., TAE Aerospace, KUNZ Aircraft Equipment (Germany), UTC Aerospace Systems, Hroux Devtek Inc, APPH, Liebherr, CIRCOR Aerospace and more.