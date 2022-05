Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für 51 Series Single Chip Microcomputer Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries Analog Devices Inc., Texas Instruments, Infineon, NXP, Microchip, Atmel, ON Semiconductor, IDT (Integrated Device Technology), STMicroelectronics, Toshiba, ZiLOG, Maxim Integrated, WIZnet, VORAGO Technologies, Cypress Semiconductor, Silicon Laboratories, GHI Electronics and more.