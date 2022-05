Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für 3D Printing Devices Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries 3D Systems Corporation, Arcam AB, The ExOne Company, Stratasys Ltd, EOS GmbH Electro Optical Systems, EnvisionTEC, Materialise NV, XYZprinting, SLM SolutionsGroup AG, M3D and more.