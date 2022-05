Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf Globaler Markt 2021 für 3 line Breeding Systems Marktbericht 2020 Schlüsselunternehmen Evonik Industries Dupont Pioneer, Syngenta, Bayer CropScience, Nath, Advanta, Nirmal Seeds, Longping High tech, China National Seed Group, Hainan Shennong Gene, WIN ALL HI TECH SEED, Hefei Fengle Seed, Zhongnongfa Seed, RiceTec, SL Agritech and more.