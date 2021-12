COVID-19 impacte le marché de la cartographie et de la modélisation 3D en Europe à 3 236,65 millions de dollars américains d’ici 2028 : par des acteurs de premier plan comme Pix4D SA, Maxon Computer GmbH, Onionlab, WRLD, GeoSLAM, Mapbox, Civil Maps

Le marché de la cartographie et de la modélisation 3D en Europe devrait passer de 1136,98 millions de dollars US en 2020 à 3236,65 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 14,1% de 2021 à 2028.

L’étude « Europe 3D Mapping and Modeling Market » de The Business Market Insights fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions d’ombre sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le déploiement dans le cloud est également une option attrayante pour les entreprises en raison d’avantages tels que le paiement en fonction des besoins, la sauvegarde régulière des données, la haute sécurité, les mises à jour rapides, les coûts d’investissement et d’exploitation relativement faibles et les fonctionnalités de provisionnement instantané fournies par ces solutions. De plus, les coûts d’installation et de maintenance complexes et élevés associés aux solutions sur site poussent davantage les entreprises à adopter des solutions basées sur le cloud. Ainsi, l’évolutivité, la facilité de déploiement, la flexibilité opérationnelle, le haut niveau de sécurité et l’abordabilité sont les facteurs clés qui devraient propulser l’adoption de solutions de cartographie et de modélisation 3D basées sur le cloud parmi les entreprises dans les années à venir. Cela renforce la croissance du marché de la cartographie et de la modélisation 3D.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport d’étude de marché sur la cartographie et la modélisation 3D en Europe à l’adresse https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00022188

Acteurs majeurs du marché de la cartographie et de la modélisation 3D en Europe : Pix4D SA, Maxon Computer GmbH, Onionlab, WRLD, GeoSLAM, Mapbox, Civil Maps, Shapr3D Zrt, Innersight Labs Ltd, Astrivis, Bentley Systems Incorporated, Alphabet Inc., Esri, Autodesk, Inc. , Airbus SAS, Intermap Technologies, The Foundry Visionmongers Limited, Trimble Inc, SaaB AB, Dassault Systèmes SE, Adobe, Mitsubishi Electric Corporation, Topcon Corporation, Apple Inc

Marché de la cartographie et de la modélisation 3D en Europe – L’analyse régionale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits / services. Le rapport donne un aperçu du marché européen de la cartographie et de la modélisation 3D avec une segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse de traction approfondie de l’industrie globale de la réalité virtuelle.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché européen de la cartographie et de la modélisation 3D. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Achetez directement une copie de ce rapport d’étude de marché sur la cartographie et la modélisation 3D en Europe à l’adresse https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00022188

Raison d’acheter

• Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir dans une vaste zone géographique.

• Développer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

• Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché régional associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

• Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transports ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et la technologie, les médias et les télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

ID de courrier électronique : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/