COVID-19 a mis à jour le marché des protéines antigel 2021-2027 | Opportunités, défis, acteurs clés, tendance et prévisions

L’attention portée aux joueurs écrasants A/F Protein Inc., Sirona Biochem, Protokinetix, Unilever, Kaneka Corp., AquaBounty Technologies Inc., Shanghai Yu Tao Industrial Co.Ltd. , Beijing Shenzhen Yago Technology Ltd., Kodera Herb Garden Co. Ltd., Huacheng Jinke Technology Co. Ltd.

Une introduction du marché des protéines antigel 2020

Le marché Protéines antigel devrait croître avec un TCAC de 30,5% au cours de la période de prévision 2020-2027. Ces protéines améliorent la qualité des produits alimentaires surgelés , y compris les crèmes glacées qui sont consommées à l’état congelé, en maintenant une texture lisse et en inhibant la recristallisation qui stimule la croissance du marché.

Les protéines antigel sont également appelées protéines structurantes de la glace. Ceux-ci sont produits à partir de plantes, de poissons, d’insectes et de bactéries spécifiques qui permettent sa survie dans des environnements extrêmement froids. Les protéines antigel sont largement utilisées dans l’industrie des aliments et boissons surgelés pour prévenir les dommages causés aux aliments.

Détails du segment de marché crucial :

Par type de marché basé (type I, type II, glycoprotéine antigel, autres),

Formulation (solide, liquide), utilisation finale (médicale, cosmétique, alimentaire, autres),

Source (Poissons, Plantes, Insectes, Autres),

Géographique (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2025

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Demande croissante de solution de protéines antigel sous forme liquide pour les applications d’aliments surgelés.

Demande croissante en biotechnologie et applications médicales.

La recherche et le développement ont eu lieu pour augmenter la demande en cryochirurgie.

Exigences élevées en matière de stockage et de transport.

Coût de production élevé et dépenses de recherche et développement.

Quelles sont les évolutions récentes du marché ?

Le nombre croissant d’applications commerciales et d’avancées technologiques stimule la croissance de ce marché. L’augmentation des activités de R&D et les avancées technologiques pour encourager la pisciculture dans un environnement extrêmement froid stimulent ce marché. Cependant, le coût élevé des activités de R&D et de production d’associations de marché des protéines antigel limite la libre entrée de nouveaux acteurs et entrave la croissance du marché. L’augmentation des investissements en R&D et l’augmentation de la demande de diverses industries d’utilisation finale devraient créer de nouvelles opportunités sur ce marché. Utilisation limitée dans les applications alimentaires qui est l’un des défis rencontrés par ce marché.

