COVID-19 a mis à jour le marché des désinfectants pour animaux 2021-2026 | Opportunités, défis, acteurs clés, tendance et prévisions

L’attention sur les joueurs écrasants NEOGEN CORPORATION, Informa plc., GEA Group Aktiengesellschaft, LANXESS, Zoetis, VIROX TECHNOLOGIES INC., CIDLINES NV, Evans Vanodine International PLC., Krka, tovarna zdravil, dd, Novo mesto, Diversey, Inc, FINKTEC GmbH, Thymox, DeLaval Inc., Evonik Industries AG, THESEO, Kersia, Nufarm Ltd, Ceva, Stepan Company, Shandong Daming Science and Technology Co., Ltd. et autres

Une introduction du marché des désinfectants pour animaux 2020

Le marché mondial des désinfectants pour animaux devrait augmenter par rapport à sa valeur estimée initiale en enregistrant un TCAC substantiel de 7,74 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation du taux de maladie chez le bétail.

Les désinfectants pour animaux sont formulés avec des produits chimiques de la plus haute qualité et la plus grande efficacité développée en tant que produit de soin des animaux. Il tue les champignons, les bactéries, les virus pathogènes et élimine les agents infectieux tels que la fièvre aphteuse, le SDRP, la grippe aviaire et Aspergillus fumigatus. Il s’agit d’un produit de soin des animaux spécialement développé largement utilisé dans les cliniques vétérinaires pour animaux de compagnie et les locaux d’élevage.

Détails du segment de marché crucial :

Par type (iode, acide lactique, peroxyde d’hydrogène, acide phénolique),

Composés quaternaires (chlore, dioxyde de chlore, chlorohexidine, mélanges Glut-Quat, acide glycolique, autres),

Application (nettoyage de produits laitiers, porcs, volailles, équidés, produits laitiers et ruminants, aquaculture),

Forme (Liquide, Poudre),

Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Facteurs de marché:

L’augmentation de la demande de l’installation de production animale agit comme un moteur du marché

L’incidence prédominante des maladies chez le bétail stimulera la croissance du marché

La réglementation gouvernementale pour la désinfection terminale afin de freiner les épidémies potentielles stimule la croissance du marché

Le développement des désinfectants comme les produits biologiques propulsera également la croissance du marché

Contraintes du marché :

Le manque de sensibilisation à ces produits de soins pour animaux entravera la croissance du marché

Le manque de connaissances et de sources qualifiées sur les procédures opérationnelles standard freinera également la croissance du marché

Le coût de développement plus élevé des composés désinfectants affecte également la croissance du marché

Quelles sont les évolutions récentes du marché ?

En mars 2019, Neogen Animal Safety, un producteur de produits de sécurité alimentaire et animale, a lancé un nouveau produit désinfectant pour animaux. Le désinfectant Neogen Viroxide Super à large spectre a été introduit sur le marché, il est utilisé pour contrôler les maladies d’urgence et a été approuvé par presque tous les gouvernements du monde entier. Ce lancement de produit améliore le portefeuille de produits de l’entreprise sur le marché

En mars 2017, Neogen Animal Safety, un producteur de produits de sécurité alimentaire et animale, a lancé un produit désinfectant pour animaux. Le produit de biosécurité des cliniques vétérinaires COMPANION est introduit pour les cabinets vétérinaires, les laboratoires animaliers et les établissements de soins aux animaux. Le produit aide à prévenir la propagation ainsi que l’impact sur les agents infectieux afin de protéger les clients, le personnel et les patients des animaleries.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché des désinfectants pour animaux :

Chapitre 1 : Introduction, définition, spécifications, classification et portée du marché des désinfectants pour animaux 2019

Chapitre 2 : Estival exclusif comme la structure de la chaîne industrielle, la structure des coûts du fabricant, les fournisseurs, etc.

Chapitre 3: Affiche les tendances, les moteurs et les défis du marché Désinfectants pour animaux

Chapitre 4: Par l’étude de l’analyse SWOT, il affiche l’analyse des ventes, l’analyse des investissements, l’analyse du marché, etc.

Chapitre 5: Il évalue le marché par segments, par pays et par fabricants avec des revenus, des parts et des ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 6: Évaluer les principaux fabricants du marché mondial des désinfectants pour animaux qui se compose de son paysage concurrentiel, de son analyse de groupe de pairs, de sa matrice BCG et de son profil d’entreprise

Chapitre 7: Résultats et conclusion de la recherche sur les désinfectants pour animaux, annexe, système et source d’informations

