COVID-19 a mis à jour le marché des acidifiants 2021-2026 | Opportunités, défis, acteurs clés, tendance et prévisions

L’attention sur les joueurs écrasants NUTREX.BE, Ingredion, Inc., BIOMIN Holding GmbH, BASF SE, Yara, Kemin Industries, Inc., Kemira, Perstorp, Anpario plc., Peterlabs Holdings Berhad., Corbion, Impextraco NV, pancosma, NOVUS INTERNATIONAL., Cargil, Incorporated, BENEO, Chr. Hansen Holding A/S, Novozymes, Furst-McNess et Nutreco NV, entre autres

Le marché mondial des acidifiants devrait augmenter par rapport à sa valeur estimée initiale en enregistrant un TCAC substantiel de 6,07% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la demande croissante de l’industrie des aliments et des boissons.

Quelles idées et concepts sont couverts dans le rapport ?

– Les bilans comptabilisés par toutes les zones et la part de marché enregistrée par chaque région sont mentionnés dans le rapport.

– L’étude résume le taux de croissance de la consommation de produits dans les régions applicables ainsi que leur part de marché de la consommation.

– Les données concernant le taux de consommation du marché de l’industrie des acidifiants de toutes les provinces, en fonction des régions applicables et des types de produits, sont inculquées dans le rapport.

Analyse régionale du marché de l’industrie des acidifiants :

– Le marché de l’industrie des acidifiants, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté en États-Unis, Europe, Japon, Chine, Inde et Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations concernant les produits utilisés dans les topographies.

Marché mondial des acidifiants par type (acide propionique, acide formique, acide lactique, acide citrique, acide sorbique, acide malique et autres), forme (sec, liquide), composé (composé mélangé, composé unique), bétail (volaille, porcs, ruminants , Aquaculture, Autres), Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Les acidifiants sont des produits chimiques utilisés pour produire l’acide qui sera utile pour le corps humain. L’acide formé est ingéré dans le corps humain pour augmenter le niveau d’acide gastrique qui diminue le niveau de pH. Les acidifiants aident à maintenir un pH bas dans le bétail qui prévient les maladies en favorisant le mélange homogène des aliments et en activant les enzymes digestives. Ils sont largement utilisés dans l’industrie alimentaire car ils contrôlent la croissance des micro-organismes intestinaux pathogènes.

En août 2019, la société BIOMIN Holding GmbH a lancé Biotronic Top3, un produit de contrôle des agents pathogènes à base d’acide. Le nouveau produit a obtenu l’approbation de la Food & Drug Administration et est désormais disponible sur le marché de l’industrie de l’élevage. La société renforcera son portefeuille de produits grâce à ce nouveau lancement de produit

Facteurs de marché:

La demande croissante de l’industrie alimentaire et des boissons stimulera la croissance du marché

Le soutien et les politiques du gouvernement agissent comme un complément à la croissance du marché

L’augmentation de la demande d’acidifiants par rapport aux additifs est une autre raison de la croissance du marché

L’augmentation du nombre de maladies chez le bétail entraînera la demande d’acidifiants

Contraintes du marché :

Le prix élevé des acidifiants entravera la croissance du marché

Le substitut de la menace en raison de la forte demande sur le marché pour des solutions à bas prix freinera également la croissance du marché

Enfin, le rapport de l’industrie Acidifiants se concentre sur les sources de données, à savoir. sources primaires et secondaires, répartition du marché et triangulation des données, estimation de la taille du marché, programmes et conception de recherche, approche et méthodologie de recherche, et avis de non-responsabilité de l’éditeur.