COVID-19 a mis à jour le marché de la levure au Brésil 2021-2026 | Opportunités, défis, acteurs clés, tendance et prévisions

Les levures sont des champignons unicellulaires eucaryotes. Les levures sont utilisées dans diverses applications de l’alimentation humaine, des aliments pour animaux ou des établissements vinicoles. Il existe plusieurs souches de levures économiquement importantes qui sont utilisées comme levure de boulanger. Il est utilisé pour faire lever le pain, affiner le fromage bleu et pour la fabrication d’antibiotiques à usage médical. Selon l’étude, plus de 8 000 souches de micro-organismes végétatifs ont été classées. Près de 9 à 10 souches pures sont utilisées pour la fermentation avec leurs sous-classifications. Toutes ces souches appartiennent à Saccharomyces cerevisiae, qui est un micro-organisme plein de ressources. Il est très utilisé comme usine cellulaire pour des usages biotechnologiques et pharmaceutiques.

Saccharomyces cerevisiae est un champignon largement utilisé dans les diverses applications de fermentation. On l’appelle aussi levure de boulanger et de bière. Le génome de la levure est largement séquencé avec une manipulation facile et dans les laboratoires. Il est également largement utilisé dans le domaine de la biotechnologie, en raison de son fonctionnement distinctif et des caractères vitaux associés dans de nombreuses fermentations alimentaires et processus industriels. Il est également très utilisé dans la fermentation alcoolique en raison de sa capacité à convertir les sucres en éthanol dans des conditions anaérobies et aérobies.

Analyse compétitive:

Segmentation du marché de la levure au Brésil :

Par type de produit (levure de boulanger, levure de bière, levure de vin, levure bioéthanol, levure fourragère, autres),

Forme (Levure Fraîche, Levure Sèche Active, Levure Instantanée),

Souches (Saccharomyces Cerevisiae, Saccharomyces Carlsbergiensis, Kluyveromyces Lactis, Kluyveromyces Fragilis, Cyberlindnera Jadinii, Saccharomyces Ludwigii, Torulaspora Delbrueckii, Autres),

Dérivés (parois cellulaires/MOS, bêtaglucanes hautement purifiés, culture de levure, DDGS, autolysats de levure, levure liée à des supports, hydrolysats de levure, autres),

Application (aliments, boissons, bioéthanol, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux)

Pour comprendre principalement la dynamique du marché de la levure brésilienne dans le monde, le marché mondial de la levure brésilienne est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Parties prenantes clés/rapports mondiaux :

Brésil fabricants de levure

Brésil Levure Distributeurs/Négociants/Grossistes

Brésil fabricants de sous-composants de levure

Association de l’industrie

Fournisseurs en aval

