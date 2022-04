Couverture du rapport clé du marché du sorbitol, analyse de la demande et de l’offre et opportunités commerciales d’ici 2028

Le marché mondial du sorbitol devrait atteindre 2 290,5 millions de dollars d’ici 2028. L’inclination croissante vers les produits cosmétiques biologiques devrait stimuler la croissance industrielle. Le sorbitol est utilisé dans les cosmétiques comme humectant ainsi que comme agent épaississant, entre autres. En tant qu’ingrédient humectant, il vérifie la perte d’humidité en puisant l’eau de l’air par osmose, maintenant ainsi à la fois le niveau d’humidité de la peau et des cheveux. De plus, il est fréquemment utilisé dans les produits en gel, en raison de sa capacité à retenir l’humidité. Il est largement utilisé dans les cosmétiques comme agent épaississant en raison de sa capacité à donner des caractéristiques privilégiées telles que la consistance, la viscosité ou l’adhérence aux produits.

L’augmentation de la concurrence sur le marché mondial a conduit à une augmentation de l’innovation et des progrès technologiques dans le secteur pour répondre à la demande croissante des consommateurs soucieux de l’environnement. Le rapport analyse la fabrication et la consommation de produits pour donner une estimation prévisionnelle précise du marché mondial. Il offre également un aperçu panoramique du marché pour aider les parties prenantes, les fournisseurs, les investisseurs et les clients à prendre des décisions éclairées.

Des données statistiques indiquant la consommation de produits dans toutes ces topographies ont été citées dans le rapport. Ces détails consistent en outre en un résumé de base des sociétés, du profil de l’entreprise et du portefeuille de produits de l’entreprise ciblée. Le rapport analyse les informations recueillies concernant les bénéfices accumulés, les ventes, les marges brutes, les modèles de prix, les revenus et les mises à jour sur les activités de l’entreprise.

L’industrie a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie et le TCAC devrait s’améliorer au cours de la période de prévision. Il est également susceptible d’être l’une des industries influençant la génération de revenus mondiaux. La croissance rapide de la demande, l’abondance des matières premières, la croissance démographique, la stabilité financière et la sensibilisation aux produits sont quelques-uns des facteurs qui font progresser directement et indirectement sur le marché.

Ce rapport d’étude mondial est une analyse complète de l’industrie offrant une évaluation historique et prévisionnelle du marché mondial. En plus de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter, le rapport couvre également l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement. Les données statistiques clés ont été organisées en tableaux, diagrammes, graphiques à barres, figures et autres représentations picturales. Le rapport offre également des recommandations stratégiques aux principaux acteurs et aux nouveaux entrants pour surmonter les défis et acquérir une base solide sur le marché.

Principaux participants :

Les principaux participants comprennent America International Foods Inc., Archer Daniels Midland, Cargill Inc., DuPont, Merck KGaA, SPI Pharma, Roquette Frères, Tereos Starch & Sweeteners, Ecogreen Oleochemicals Pte. Ltd., et Gulshan Polyols Ltd., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Par type de produit, le segment du sorbitol liquide a contribué à une part plus importante en 2019 et devrait croître à un taux de 6,1 % au cours de la période de prévision. La forte demande du marché pour le sorbitol liquide est due à sa demande croissante en tant qu’édulcorant dans les industries alimentaires et des boissons et pharmaceutiques. En outre, le coût de fabrication économique et la facilité d’utilisation de ce type de produit sont responsables de sa part sectorielle élevée.

Par application, l’application directe détenait la plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 5,1% au cours de la période de prévision.

Par utilisation finale, l’industrie des aliments et des boissons a dominé l’industrie en 2019 et devrait connaître un taux de croissance de 5,4% au cours de la période. Le sorbitol trouve également une excellente application dans l’industrie alimentaire et des boissons en tant qu’édulcorant, humectant et agent de charge, entre autres.

La région nord-américaine représentait la deuxième plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 5,0% au cours de la période de prévision. La demande de sorbitol en Amérique du Nord est attribuée à la sensibilisation croissante des consommateurs de la région aux compléments alimentaires et à leurs avantages nutritionnels.

Segmentation du marché :

Perspectives des produits (chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028 et volume, kilotonnes; 2020-2028)

Liquide / Sirop

Poudre / Cristal

Perspectives fonctionnelles (chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028 et volume, kilotonnes; 2020-2028)

Édulcorant

Agent de charge

Agent aromatisant

Humectant

Autrui

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028 et volume, kilotonnes; 2020-2028)

Application directe

Application indirecte

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028 et volume, kilotonnes; 2020-2028)

Soins personnels Soins bucco-dentaires Dentifrices Gommes à mâcher Assainisseurs de bouche Soins de la peau Soins capillaires Cosmétiques de couleur Autrui

Chimique Tensioactifs Acide ascorbique (vitamine C) Polyéther Autrui

Aliments et boissons Produits de boulangerie Pains Gâteaux Biscuits & Cookies Produits de confiserie Confitures & Conserves Chocolats Aliments transformés Produits laitiers et desserts glacés Aliments diabétiques et diététiques Boissons Soda diététique Jus de fruits et sirops Autrui

Pharmaceutique Contre-médecine Sirops Comprimés Compression directe Granulation humide et sèche Capsules et sachets Crèmes et émulsions Confiserie médicamenteuse Bonbons durs / pastilles Gommes à mâcher médicamenteuses Autrui



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028 & volume, kilotonnes; 2020-2028)

Amérique du Nord États-Unis Canada

Europe Allemagne Royaume-Uni France Italie Espagne

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite

Amérique Latine Brésil



Identifier les principaux moteurs, défis et tactiques d’affaires adoptés :

Le rapport fournit des détails intrinsèques et des aspects fluctuants qui influencent la dynamique commerciale du marché Sorbitol ainsi que des facteurs intégraux de l’augmentation de la demande pour le produit ont été cartographiés dans des régions géographiques vitales.

Un aperçu des multiples applications, domaines d’activité et des dernières tendances observées dans l’industrie a été présenté par cette étude.

Divers défis négligeant l’entreprise et les nombreuses stratégies employées par les acteurs de l’industrie pour une commercialisation réussie du produit ont également été illustrés.

La recherche inspecte les canaux de vente (indirects, directs, marketing) que les entreprises ont choisis pour les principaux distributeurs de produits et la clientèle supérieure du marché.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

