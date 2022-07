Couverture du rapport clé du marché de la pathologie numérique, analyse de la demande et de l’offre et opportunités commerciales d’ici 2030

La taille du marché mondial de la pathologie numérique devrait atteindre 2 234,9 millions USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 13,2 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’incidence croissante du cancer et l’application croissante de la pathologie numérique dans le développement de médicaments et les diagnostics compagnons stimulent la croissance des revenus du marché de la pathologie numérique.

La croissance du marché est également susceptible d’être aidée par les avancées technologiques rapides dans les systèmes de pathologie numérique. La photographie numérique, l’informatisation, la microscopie optique robotisée et de nombreuses connectivités par fibre optique contribuent toutes à faire avancer l’industrie. Whole Slide Imaging (WSI) une telle approche qui présente un certain nombre d’avantages par rapport aux microscopes optiques et devrait créer des opportunités de revenus sur ce marché. L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les soins de santé est en augmentation, avec un accent croissant sur l’amélioration de la qualité des soins aux patients en incorporant l’IA dans de nombreux éléments des soins de santé, tels que le diagnostic pathologique.

Le rapport d’étude de marché mondial sur la pathologie numérique fournit un bref aperçu du paysage concurrentiel et des principaux développements du marché. Il fournit une analyse approfondie des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres. Il offre également un aperçu de la vue d’ensemble de l’entreprise, de sa situation financière, des plans d’expansion commerciale et de la croissance des revenus de chaque entreprise. Il met également en lumière l’avancement des produits, les développements technologiques et les activités de recherche et développement.

Acteurs clés :

les entreprises décrites dans le rapport sur le marché mondial incluent Leica Biosystems Nussloch GmbH, Hamamatsu Photonics KK, F. Hoffmann-La Roche Ltd., 3DHISTECH Ltd., Apollo Enterprise Imaging Corp., XIFIN, Inc., Huron Technologies International Inc., Visiopharm A/S, Aiforia Technologies et Akoya Biosciences, Inc.

Quelques points saillants du rapport:

Le 2 Visiopharm (Danemark) et Agilent Technologies, Inc. (États-Unis) ont collaboré pour co-commercialiser le portefeuille de Visiopharm de logiciel de pathologie de précision basé sur l’IA marqué CE-IVD et le portefeuille de solutions de coloration automatisée de pathologie d’Agilent. L’alliance répondra aux exigences non satisfaites des laboratoires de pathologie du monde entier, sur la base d’une vision partagée de la qualité de bout en bout et de la standardisation des diagnostics tissulaires. L’objectif commun des entreprises est de développer une technologie, des produits et des services qui amélioreront l’uniformité des laboratoires de pathologie et accéléreront le diagnostic correct.

Le segment des scanners représentait la plus grande part des revenus en 2021. Les scanners de pathologie numérique compatibles avec le cloud offrent la plus grande flexibilité pour le stockage, l’archivage et la gestion des images numériques et des métadonnées, ce qui à son tour stimule la croissance des revenus du segment.

Le segment de la pathologie humaine représentait la plus grande part des revenus en 2021. La pathologie numérique permet une analyse plus précise. Il comprend des méthodes d’analyse automatique des lames qui sont objectives, rapides et précises. Il donne également aux scientifiques un accès rapide aux instances précédemment liées, sert de stockage d’informations pour l’analyse prédictive à long terme et aide les médecins à détecter les maladies majeures telles que les tumeurs avec plus d’efficacité et de précision.

Le segment de la découverte de médicaments représentait la plus grande part des revenus en 2021. Les améliorations du développement de médicaments dans la pathologie numérique améliorent les possibilités de traitement pour un certain nombre de troubles. Avec plus de temps et de données, la collecte, l’analyse et le partage d’informations deviennent plus faciles, ce qui se traduit par une recherche plus efficace, de haute qualité et ciblée partout dans le monde, ce qui stimule la croissance des revenus du segment.

Le segment hospitalier représentait la plus grande part des revenus en 2021 en raison du grand nombre de procédures médicales et d’opérations effectuées dans les hôpitaux. La plupart des hôpitaux ont accès à des bases de données d’organes bien définies, qui pourraient être utilisées pour vérifier l’approvisionnement en organes demandés, permettant une action médicale plus rapide qui stimule la croissance des revenus du segment.

Le marché en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2021. Le développement et l’innovation dans les produits de pathologie numérique et la présence de plusieurs biotechnologies et industries de produits médicaux, ainsi que d’établissements de soins de santé avancés, stimulent la croissance des revenus du marché de la pathologie numérique dans cette région.

Segmentation du marché :

perspectives du produit (revenu, milliards USD ; 2019-2030)

Scanners

Logiciel Logiciel intégré Logiciel autonome

solution de stockage

Perspectives (revenu, milliards USD ; 2019-2030)

Pathologie humaine

vétérinaire

Application Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Découverte de médicaments

Diagnostic des maladies

Formation et éducation

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Instituts universitaires et de recherche

Hôpitaux et laboratoires de référence

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Perspectives régionales (Revenus, USD milliards ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Points clés abordés dans le rapport:

Une analyse détaillée du marché mondial de la pathologie numérique grâce à une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

