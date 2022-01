Couverture de première partie Perspectives du marché de la cyberassurance, facteurs de croissance, scénario et prévisions du secteur 2028

Le rapport d’étude de marché premium sur la couverture de la cyberassurance de première partie peut aider à atteindre l’un des objectifs les plus recherchés pour toute industrie qui atteint un retour sur investissement (ROI) maximal. Les informations sur le marché contenues dans ce rapport orienteront vers des informations exploitables, une meilleure tarification des décisions et de meilleures stratégies commerciales. La principale méthodologie de recherche de marché utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur la validation primaire. Le rapport est principalement fourni sous forme de PDF et de feuilles de calcul, tandis que PPT peut également être fourni en fonction de la demande des clients.

Avec des informations précises et de haute technologie sur le marché de la cyberassurance de la couverture de première partie, les entreprises peuvent connaître les types de consommateurs, les demandes et les préférences des consommateurs, leurs points de vue sur le produit, leurs intentions d’achat, leur réponse à un produit particulier et leurs goûts variés concernant le produit spécifique déjà existant sur le marché grâce à ce rapport.

Le marché de la cyberassurance de première partie devrait atteindre 34 093,95 millions USD d’ici 2028, avec une croissance du marché à un taux de 20,10 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

La cyber-assurance est également appelée assurance contre les cyber-risques et vise à aider l’entreprise à atténuer l’exposition aux risques en neutralisant les coûts de récupération suite à une violation de la cybersécurité. La violation de données est le danger le plus courant assuré. La cyberassurance fournit une indemnisation pour les litiges liés à la violation de données, tels que les défaillances techniques et les omissions.

Segmentation:

Le marché de la cyberassurance de première partie sur la base des composants a été segmenté en solutions et services. Les solutions ont été davantage segmentées en plates-formes d’analyse de cyberassurance, reprise après sinistre et continuité des activités, et solutions de cybersécurité. Les solutions de cybersécurité ont été subdivisées en évaluation des cyberrisques et des vulnérabilités et en résilience de la cybersécurité. Les services ont été davantage segmentés en solutions d’atténuation des risques et en services de réponse aux incidents. Sur la base de la couverture d’assurance, le marché de la cyber-assurance de première partie a été segmenté en violation de données et cyber-responsabilité. La violation de données a été davantage segmentée en perte de données, déni de service et temps d’arrêt, attaques de ransomware et autres fournisseurs.



Sur la base du type d’assurance, le marché de la cyberassurance de première partie a été segmenté en packagé et autonome.



Sur la base de la taille de l’organisation, le marché de la cyberassurance de première partie a été segmenté en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises.

La cyberassurance de première partie a également été segmentée sur la base de l’utilisateur final en fournisseurs de technologie et en fournisseurs d’assurance. Les fournisseurs de technologie ont été davantage segmentés en compagnies d’assurance ; administrateurs, courtiers et consultants tiers ; et les agences gouvernementales.

Sur la base du type de couverture, le marché de la cyberassurance de première partie a été segmenté en vol et fraude, programme informatique et restauration électronique, extorsion, enquête médico-légale et interruption d’activité.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la cyberassurance de couverture de première partie sont:

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de la cyberassurance de première partie sont BitSight Technologies.; ÉTIQUETTE CYBER ET SCEAU ROUGE ; SecurityScorecard ; Cyber ​​Indemnity Solutions Ltd ; Cisco ; UpGuard, Inc. ; Microsoft ; Check Point Software Technologies Ltd. ; QI d’attaque. ; SentinelOne ; Symantec Corporation.; Accenture.; Sécurité Kenna.; FireEye, Inc. ; CyberArk Software Ltd. ; Foundershield LLC ; Chubb ; AXAXL ; American International Group, Inc. ; La Compagnie d’indemnisation des voyageurs.; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Quelques points de la table des matières

Chapitre 1 Introduction à la cyberassurance de couverture de première partie et aperçu du marché Chapitre 2 Résumé analytique Chapitre 3 Analyse de la chaîne industrielle Chapitre 4 Marché mondial de la cyber-assurance de couverture de première partie, par type Chapitre 5 Marché de la cyber-assurance de couverture de première partie, par application



Chapitre 6 Analyse du marché mondial de la cyber-assurance de la couverture de première partie par régions

Chapitre 7 Analyse du marché de la cyberassurance de première partie en Amérique du Nord par pays

Chapitre 8 Analyse du marché de la cyber-assurance de la couverture de première partie en Europe par pays

Chapitre 9 Analyse du marché de la cyber-assurance de couverture de première partie en Asie-Pacifique par pays

Chapitre 10 Analyse du marché de la cyber-assurance de la couverture de première partie au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre 11 Analyse du marché de la cyberassurance de première partie en Amérique du Sud par pays

Chapitre 12 Paysage concurrentiel

Chapitre 13 Perspectives de l’industrie

Chapitre 14 – Prévisions du marché mondial de la cyber-assurance de couverture de première partie

Chapitre 15 Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

