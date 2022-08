Contrôle de la température Taille du marché, revenus des acteurs clés, analyse SWOT, PEST et Porter pour 2018-2028

Le marché mondial des solutions d’emballage à température contrôlée devrait atteindre 21,36 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela est principalement dû à la croissance des aliments en conserve et emballés dans l’industrie des aliments et des boissons. L’augmentation du revenu disponible et l’augmentation du pouvoir d’achat, ainsi que le contrôle émergent du gaspillage de nourriture et de médicaments, stimuleront la croissance du marché. De plus, l’augmentation du commerce international d’aliments surgelés et de médicaments, qui nécessitent un contrôle constant de la température, alimentera également la croissance du marché.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/temperature-pressed-packaging-solutions-market

Les principaux participants comprennent

Société de produits Sonoco,

Pelican BioThermal LLC,

FedEx Corporation,

Technologies de la chaîne du froid,

Deutsche Post AG (DHL),

AmerisourceBergen Corp,

ACH Mousse Technologies,

Sofrigram SA Ltd,

Testo SE & Co.

Tempack et Cropak,

WIKA Alexander Wiegand SE & Co,

Ingénierie OMEGA,

la taille,

Société Olympe,

SKF,

ILLIG Maschinenbau GmbH & Co, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le marché est segmenté sur la base du produit en conteneurs isothermes, expéditeurs isothermes et réfrigérants.

Les expéditeurs isolés représentent la plus grande part de marché d’environ 45 % en 2018, et devraient également connaître le taux de croissance le plus élevé de 8,6 % au cours de la période de prévision.

La rentabilité des chargeurs isolés aura un impact positif sur la croissance du segment.

De plus, la demande de services d’expédition isothermes pour les produits cliniques et pharmaceutiques, tels que les médicaments, les vaccins et les échantillons de sang, stimulera la croissance du segment.

Le marché est segmenté sur la base du type en système actif, système passif et système hybride.

Les systèmes passifs représentent la plus grande part de marché d’environ 45 % en 2018.

Les systèmes thermiques passifs sont généralement utilisés comme systèmes d’emballage dans l’industrie agroalimentaire. Ces systèmes utilisent des matériaux à changement de phase (PCM) tels que l’eau ou la glace ou la neige carbonique. De plus, la simplicité et la rentabilité du système auront également un effet positif sur la croissance du segment.

Le marché est segmenté sur la base du type de services en voies aériennes, voies navigables et routes.

Les voies navigables représentent la plus grande part de marché d’environ 45 % en 2018.

Le transport par eau est le moyen de transport le moins cher et le plus ancien pour les marchandises et les cargaisons volumineuses.

Le marché est segmenté sur la base des utilisateurs finaux en aliments et boissons, soins de santé et produits pharmaceutiques, produits chimiques et matériaux et laboratoires de recherche.

L’industrie des soins de santé et pharmaceutique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de 10,1 % au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation du transport de produits sensibles à la température, tels que les médicaments, les médicaments, les vaccins, les échantillons de sang et les organes.

Le marché est segmenté sur la base de la géographie par l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la MEA.

La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de 9,1 % au cours de la période de prévision en raison du développement de l’industrie pharmaceutique et des soins de santé dans cette région.

L’Asie-Pacifique s’est adoptée et a progressé en termes de technologie, en raison de la croissance démographique ; et l’augmentation du nombre de personnes souffrant de diverses maladies mortelles.



Les entreprises ont adopté diverses stratégies, notamment des fusions, des acquisitions et des partenariats, pour maintenir des pistes en cours et proposer de nouveaux développements sur le marché.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des solutions d’emballage à température contrôlée en fonction du produit, du type, du type de services, de l’utilisateur final et de la région :

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/inquiry-before-buying/1379

Perspectives des produits (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Conteneurs isothermes

Expéditeurs isolés

Réfrigérants

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Système actif

Système passif

Système hybride

Perspectives de type de services (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Compagnies aériennes

Voies navigables

Chaussées

Perspectives des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Nourriture et boissons

Santé & Pharmaceutique

Produits chimiques et matériaux

Laboratoires de recherche

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord NOUS

L’Europe  France ROYAUME-UNI

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

Amérique latine Brésil

CHOSE

Merci d’avoir lu notre rapport. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon l’intérêt du client. Veuillez vous connecter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et bénéficier du rapport le mieux adapté.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1379

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Nous contacter:

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com