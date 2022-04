Content Disarm and Reconstruction Market Next Big Thing | Géants majeurs ReSec Technologies, Sasa Software, Votiro

Aujourd’hui, les cyberdéfense sont indispensables pour toutes les tailles d’organisations telles que les petites, moyennes et grandes ; cependant, plusieurs entreprises installent des solutions qui sont impuissantes dans un environnement où abondent les attaques zero-day et non divulguées. Alors que les cybercriminels deviennent plus sophistiqués que jamais et investissent d’énormes efforts dans la préparation d’attaques ciblées réussies, une approche innovante de la cyberprotection est essentielle. La technologie de désarmement et de reconstruction de contenu offre la solution pour prévenir les menaces zero-day et non divulguées. Désarmement et reconstruction de contenu (CDR)La technologie déconstruit tout le contenu actif d’un fichier, l’efface et crée un fichier aseptisé respectant la politique de l’entreprise. Cette technologie est une technologie de protection contre les menaces innovantes cruciale contre les attaques de type « zero-day », et elle protège divers fichiers tels que des documents ainsi que des pièces jointes aux e-mails et le trafic du site Web. La technologie de désarmement et de reconstruction de contenu comprend tous les avantages qui aident les entreprises à atteindre un but ou un objectif. Cet objectif pourrait être d’augmenter les ventes, les opérations commerciales et la sécurité de l’entreprise, entre autres. La technologie de désarmement et de reconstruction de contenu est devenue importante pour toutes les entreprises. Par conséquent, ils y voient une opportunité de génération de revenus. Le désarmement et la reconstruction du contenu sont affectés par plusieurs facteurs tels que la croissance du PIB, la population, la dispersion des entreprises, l’adoption de la technologie,

Le marché du désarmement et de la reconstruction du contenu était évalué à 224,8 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 571,3 millions de dollars américains d’ici 2027. Le marché du désarmement et de la reconstruction du contenu devrait croître à un TCAC de 12,4% au cours de la période de prévision de 2020 à 2025.

Paysage des fournisseurs

Check Point Software Technologies Ltd., Cybace Solutions, Deep Secure Ltd., Fortinet, Inc., odix, OPSWAT, Inc., ReSec Technologies, Sasa Software, Votiro, Inc., YazamTech

Désarmement et reconstruction du contenu Aperçu du marché

Augmentation du nombre de cyberattaques pour favoriser l’adoption de solutions de sécurité avancées

La sophistication croissante des cyberattaques impliquant des APT, des rançongiciels et d’autres logiciels malveillants avancés crée un environnement difficile pour les entreprises de divers secteurs, en particulier dans les secteurs sensibles aux données tels que le gouvernement et la défense, la BFSI, l’informatique et les télécommunications et la santé. La croissance sans précédent du nombre de cyberattaques a en outre entraîné un besoin accru de solutions de sécurité robustes dans les entreprises. Selon McAfee Labs Threats Report (2019), les attaques de ransomwares ont augmenté de 118 % au premier trimestre 2019 et de nombreux ransomwares nouveaux et innovants sont détectés. En général, la plupart des cyberattaques à grande échelle se concentraient sur les grandes entreprises et les cybercriminels utilisent l’exécution des utilisateurs et les pièces jointes de fichiers de harponnage pour cibler les réseaux de ces entreprises.

Le rapport segmente le marché mondial du désarmement et de la reconstruction de contenu comme suit :

Par composant (logiciels, services)

Par déploiement (sur site, cloud)

Par taille d’organisation (PME, grande)

Par application (Web, e-mail, protocole de transfert de fichiers (FTP), périphériques amovibles)

Par utilisateur final (gouvernement, BFSI, informatique et télécommunications, fabrication, soins de santé, énergie et services publics, autres)

L’analyse régionale du marché mondial du désarmement et de la reconstruction de contenu est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde.

La technologie de désarmement et de reconstruction de contenu comprend tous les avantages qui aident les entreprises à atteindre un but ou un objectif. Cet objectif pourrait être d’augmenter les ventes, les opérations commerciales et la sécurité de l’entreprise, entre autres. La technologie de désarmement et de reconstruction de contenu est devenue importante pour toutes les entreprises. Par conséquent, ils y voient une opportunité de génération de revenus. Le désarmement et la reconstruction du contenu sont affectés par plusieurs facteurs tels que la croissance du PIB, la population, la dispersion des entreprises, l’adoption de la technologie, la sécurité et les politiques réglementaires. Le marché mondial du désarmement et de la reconstruction de contenu (CDR) a été segmenté en cinq grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. En 2018, L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial du désarmement et de la reconstruction du contenu avec plus de 30 % de part de marché, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Avec la présence de pays développés tels que les États-Unis et le Canada, la région est en tête en termes d’adoption, d’avancées technologiques et d’applications de solutions CDR dans divers secteurs verticaux.

Le désarmement mondial du contenu et la reconstruction devraient afficher un taux de croissance impressionnant au cours de la période de prévision de 2019 à 2027. Les facteurs qui stimulent le marché du désarmement et de la reconstruction du contenu sont le nombre croissant de menaces, d’attaques zero-day, de ransomware et le nombre croissant d’attaques de logiciels malveillants. Néanmoins, le manque de sensibilisation lié aux cyberattaques avancées est toujours une préoccupation pour plusieurs organisations à travers le monde. De plus, le marché du désarmement et de la reconstruction du contenu a activement augmenté, en termes de valeur, ces dernières années.

Faits saillants du rapport

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial Désarmement et reconstruction de contenu.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial Désarmement et reconstruction de contenu, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

