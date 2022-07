conservateurs au phénoxyéthanol basée sur la taille, la part et la croissance de l’industrie jusqu’en 2030  

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des conservateurs au phénoxyéthanol était évalué à 143,56 millions USD en 2021 et devrait atteindre 225,61 millions USD d’ici 2030, avec un TCAC de 5,23%. Les conservateurs au phénoxyéthanol empêchent toute activité biologique en se liant à la paroi cellulaire bactérienne. En conséquence, il est très efficace contre les bactéries gram-positives et gram-négatives. Ces propriétés antimicrobiennes contre la formation de moisissures, les bactéries et les levures devraient être l’un des facteurs propulsant la croissance du marché mondial dans les années à venir.

Les fabricants de produits cosmétiques utilisent de plus en plus le phénoxyéthanol comme conservateur pour augmenter la durée de conservation des produits. Ce produit chimique affiche des propriétés germicides et germistatiques, ce qui le fait durer plus longtemps. Suite à la publication d’études faisant état des effets nocifs des produits chimiques paraben dans les produits de soin de la peau, les préférences des consommateurs se sont progressivement déplacées vers les produits à base de phénoxyéthanol, dont l’utilisation a été jugée sûre par les organismes de réglementation tels que la FDA et l’ECH. Ce produit chimique présente également des propriétés antioxydantes, qui sont essentielles pour éliminer les radicaux libres nocifs et les peroxydes qui peuvent être présents dans les produits cosmétiques ou sur la peau du consommateur. Ces facteurs augmentent l’adoption de produits de soins de la peau et de soins personnels à base de phénoxyéthanol, qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché dans les années à venir.

Acteurs clés :

les principaux participants sont BASF SE, Schülke & Mayr GmbH, Symrise AG, Akema Fine Chemicals Srl, Dow Dupont Inc., Galaxy Surfactants Ltd., Clariant AG, Ashland Global Holdings Inc., Lonza Group AG, Santa Cruz Biotechnology, Inc., Liaoning Kelong Fine Chemical Co. Ltd., Penta Manufacturing Company, Zhejiang Shengxiao Chemicals Co. Ltd., Thor Personal Care SAS et Finetech Industry Limited parmi Paysage

concurrentiel:

Le marché mondial des conservateurs au phénoxyéthanol est fragmenté en raison de la présence de nombreux acteurs clés opérant à l’échelle mondiale et régionale. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les alliances stratégiques d’expansion et les plans d’expansion tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les accords gouvernementaux et d’entreprise et les lancements de produits pour élargir leur portefeuille de produits et acquérir une assise solide sur le marché mondial. . La section fournit également une évaluation de la chaîne d’approvisionnement industrielle, des mises à niveau et des avancées technologiques, de la capacité de production et de fabrication, de la position sur le marché mondial, des marges bénéficiaires brutes, de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter pour que chaque entreprise offre un avantage concurrentiel aux lecteurs.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

À partir de 2020, le phénoxyéthanol P5 est le principal segment de type des conservateurs mondiaux de phénoxyéthanol. Ce segment devrait enregistrer la croissance la plus rapide avec le TCAC le plus élevé de 5,2 % au cours de la période de prévision en raison de sa préférence croissante pour applications d’utilisation finale des cosmétiques

Le segment des conservateurs de phénoxyéthanol de type phénoxyéthanol P25 a également montré une tendance de croissance significative en 2020 et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision

L’application de soins à domicile et personnels des conservateurs de phénoxyéthanol représentait la part de marché la plus importante en 46,2 % en 2020. Il devrait maintenir son avance avec un TCAC important au cours de la période de prévision

. Le segment des applications pharmaceutiques est le segment à la croissance la plus rapide, enregistrant le TCAC le plus élevé de 6,4 %, suivi du segment des soins à domicile et des soins personnels qui détenait le chef position sur le marché des conservateurs au phénoxyéthanol

La zone Asie-Pacifique représente la part de marché la plus importante de 38,4 % en 2020. Il est proposé que cette région reste le segment régional dominant avec un TCAC important au cours de la période 2020-2028. Le pays chinois est l’économie à la croissance la plus rapide, ce qui devrait stimuler le marché mondial des conservateurs au phénoxyéthanol.

Les régions d’Amérique du Nord et d’Europe devraient afficher une croissance significative au cours des prochaines années

Segmentation du marché :

pour les besoins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des conservateurs au phénoxyéthanol en fonction du type, de l’application et de la région :

Product Outlook ( Chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) Phénoxyéthanol

P5

Phénoxyéthanol P25

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) Usage

domestique et personnel

Produits pharmaceutiques

Colorants et encres

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; volume en tonnes, 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

Points clés abordés dans le rapport :

Une analyse détaillée du marché mondial des conservateurs au phénoxyéthanol grâce à une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

