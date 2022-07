Connaître les perspectives d’avenir du marché des véhicules à base d’éthanol: acteurs clés Toyota, Volkswagen, Scania, Chrysler

Le rapport sur le marché mondial des véhicules à base d’éthanol d’AMA Research met en évidence une analyse approfondie des caractéristiques du marché, de la taille, des estimations et de la croissance par segmentation, des répartitions régionales et des pays, ainsi que du paysage concurrentiel, des parts de marché des acteurs et des stratégies clés sur le marché. L’exploration fournit une vue et des informations à 360°, mettant en évidence les principaux résultats de l’industrie. Ces informations aident les décideurs commerciaux à formuler de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour améliorer la rentabilité. En outre, l’étude aide les acteurs privés ou à risque à comprendre les entreprises plus en détail afin de prendre des décisions plus éclairées.

Les principaux acteurs de ce rapport incluent,

Chrysler (États-Unis), Isuzu (Japon), Jaguar (Royaume-Uni), John Deere (États-Unis), Mercedes (Allemagne), Nissan (Japon), Ford (États-Unis), General Motors (États-Unis), Toyota (Japon ), Volkswagen (Allemagne), Scania (Suède) et Audi (Allemagne)

Le carburant éthanol est simplement le même alcool primaire que l’on trouve dans les boissons alcoolisées qui ont été converties en carburant. Il est principalement utilisé comme complément de biocarburant à l’essence comme carburant moteur. En raison de sa composition chimique, le carburant à l’éthanol fournit moins d’énergie par unité de volume que l’essence. Par conséquent, toute essence mélangée à l’éthanol est moins efficace que l’essence pure. Les véhicules à base d’éthanol ont un moteur à combustion interne et peuvent fonctionner à l’essence ou à tout mélange essence-éthanol jusqu’à 83 %. L’E85, également connu sous le nom de flex-fuel, est un mélange essence-éthanol qui contient de 51 à 83 % d’éthanol, selon la géographie et la saison. Il y avait plus de 21 millions de FFV aux États-Unis en 2018. Parce que les FFV sont fabriqués en usine et peuvent fonctionner avec de l’essence et des mélanges essence-éthanol,

Développements clés sur le marché :

En janvier 2022, UGI Corporation a annoncé avoir conclu un accord de 15 ans avec le développeur technologique californien Vertimass, pour utiliser leur technologie catalytique pour produire des carburants renouvelables à partir d’éthanol renouvelable aux États-Unis et en Europe.

Le marché est très fragmenté, la consommation de sous-produits et la pénétration dans les secteurs d’application régionaux, la sécurité de l’approvisionnement en matières premières et un degré élevé d’intégration de l’expédition déterminent la compétitivité de l’industrie. Le gouvernement indien tente de réduire sa dépendance à l’égard du pétrole brut importé en encourageant les producteurs de sucre indiens à produire de l’éthanol pour les sociétés de commercialisation du pétrole.

Facteurs de marché

Préoccupations croissantes concernant les émissions de GES et la pollution atmosphérique

Tendance du marché

Automobiles respectueuses de l’environnement équipées de traceurs GPS

Dans cette étude de recherche, les principaux facteurs qui stimulent la croissance du Global Le rapport sur le marché des véhicules à base d'éthanol a été étudié de manière approfondie dans le but d'estimer la valeur globale et la taille de ce marché d'ici la fin de la période de prévision. L'impact des forces motrices, des limites, des défis et des opportunités a fait l'objet d'un examen approfondi.

L’étude de marché Véhicule à base d’éthanol est en cours de classementpar application (véhicules à carburant conventionnel, véhicules à carburant flexible, autres), produits (camions, voitures, autres) acteurs et région – Perspectives du marché mondial jusqu’en 2027

Le rapport se termine avec des détails détaillés sur les opérations commerciales et la structure financière des principaux fournisseurs dans le rapport sur le marché mondial des véhicules à base d'éthanol, aperçu des principales tendances passées et présentes.

Extraits de la table des matières

Ce rapport analyse également le cadre réglementaire du rapport sur le marché mondial des véhicules à base d'éthanol pour informer les parties prenantes sur les différentes normes, réglementations, cela peut avoir un impact.

