Compréhension claire du marché des mélanges laitiers du paysage concurrentiel et des segments de produits clés d’ici 2028  

Le Dairy Blends Market Report fournit une analyse approfondie du marché en évaluant les tendances de croissance, les produits, les applications, le segment des utilisateurs finaux, les données historiques et les informations obtenues grâce à des entretiens avec des experts du secteur. Ce rapport d’information sur le marché comprend une évaluation complète du marché, discutant de la valeur, du volume, de la taille, de la part, du taux de croissance, des tendances clés, du rapport demande-offre, du revenu brut, du paysage concurrentiel, de l’analyse régionale, des fabricants, des types de produits et des produits finaux. applications utilisateur pour donner un aperçu à 360 ° de l’industrie mondiale Mélanges laitiers. L’étude fournit des informations clés sur les différents éléments qui propulsent ou freinent la croissance du secteur. Il établit des prévisions précises pour estimer la croissance future de l’activité globale.

Selon des rapports et des données, le marché mondial des mélanges laitiers était évalué à 3 510,7 millions USD en 2020 et devrait croître à un TCAC de 8,0 % à partir de 2020 pour atteindre 6 209,6 millions USD d’ici 2028. La consommation de produits laitiers est devenue une partie importante de la routine quotidienne du marché. Les consommateurs sont devenus plus précis sur les ingrédients qu’ils consomment quotidiennement ; les aliments sans gras sont à la mode depuis quelques années, ce qui augmente la demande de mélanges laitiers sur le marché. Les préparations pour nourrissons font partie des mélanges laitiers classiques et ont un volume de consommation important à travers le monde. La composition des ingrédients entre les différentes préparations pour nourrissons changera en fonction d’une série de facteurs.

L’industrie alimentaire et des boissons est impliquée dans la transformation des matières premières alimentaires en produits alimentaires de consommation. Le secteur comprend les produits d’épicerie, les huiles et graisses, les additifs alimentaires, les aliments et boissons fonctionnels, les aliments en conserve, les aliments emballés, les aliments sains et naturels, les aliments pour bébés, les aliments pour animaux, les sirops, les aliments cuits au four, les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, l’énergie boissons et emballages. Les entreprises de cette industrie recherchent des innovations alimentaires qui répondent aux préférences changeantes des consommateurs en termes de saveurs et de variétés mondiales.

L’industrie a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie et le TCAC devrait s’améliorer au cours de la période de prévision. Il est également susceptible d’être l’une des industries influençant la génération de revenus mondiaux. Une demande en croissance rapide, une abondance de matières premières, la croissance démographique, la stabilité financière et la notoriété des produits sont quelques-uns des facteurs qui font progresser directement et indirectement le marché.

Le rapport répertorie les principaux acteurs opérant sur le marché qui emploient des stratégies pour répondre à la demande croissante des consommateurs. En outre, la hausse des investissements des principaux acteurs de l’industrie pour la R&D de produits et l’automatisation des installations de production soutiendra la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport examine également en détail les récentes collaborations, partenariats et fusions et acquisitions sur le marché pour aider les clients à élaborer des plans d’investissement stratégiques en conséquence.

Principaux acteurs :

Les principales entreprises qui dominent le marché sont Ltd. (Nouvelle-Zélande), Doehler Group (Allemagne), Agropur ingredients (Canada), Royal FrieslandCampina NV (Pays-Bas) et Kerry Group (Irlande).

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que la

forme en poudre représentait plus de 45 % du chiffre d’affaires global en 2018. Elle est largement utilisée dans la fabrication de préparations pour nourrissons. Il fonctionne également comme substitut du sucre, émulsifiant et stabilisant dans les glaces. De plus, il est facile à stocker et a une durée de conservation plus longue grâce à sa forme sèche.

Il est prévisible que les préparations pour nourrissons connaîtront une croissance avec un TCAC de 8,8 % de 2019 à 2026. L’augmentation du nombre de femmes qui travaillent dans le monde de l’entreprise a entraîné une augmentation de la consommation de préparations pour nourrissons, car elles réduisent le temps de préparation nécessaire pour cuisiner bébé. aliments.

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des mélanges laitiers au cours de la période de prévision avec un TCAC d’environ 8,5 %. La majorité de la demande de mélanges laitiers a été tirée par la Chine en raison du taux de natalité élevé, ce qui a augmenté la demande de préparations pour nourrissons. De plus, les principaux fournisseurs mondiaux de produits laitiers sont situés en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Segments couverts dans le rapport :

basé sur le type, (volume de tonnes métriques, revenus, millions USD ; 2020-2028)

Mélanges

laitiers Ingrédients laitiers/non laitiers

Produits laitiers en tant qu’ingrédient fonctionnel

Produits laitiers en tant que support

Autres (combinaisons, dérivés laitiers/protéiques et composant de graisse laitière/non laitière)

Basé sur la forme, (Volume de tonnes métriques, chiffre d’affaires, en millions USD ; 2020-2028)

Liquide

poudre

à tartiner

Basé sur l’application, ( Volume Tonnes métriques, Revenus, Millions USD ; 2020-2028)

Crème glacée

Yaourt Préparation

pour nourrissons

Boulangerie

Alimentation

Beurre et mélanges de fromage à tartiner

Boissons

Autres (préparations de cacao, chocolat et confiserie)

Perspectives régionales (volume de tonnes métriques, chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne France Uni Espagne Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil



Caractéristiques radicales du rapport sur le marché des mélanges laitiers:

Des informations précieuses sur le marché des mélanges laitiers pour donner une compréhension approfondie de la verticale commerciale

Une estimation prévisionnelle sur 8 ans accompagnée d’une analyse des éléments clés du marché

Progrès technologiques, cadre réglementaire et développements récents couverts dans le rapport

Analyse et projections de la croissance jusqu’en 2028

Analyse statistique des principaux acteurs opérant dans l’industrie Dairy Blends

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

