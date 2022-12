Compostable Plastic Packaging Market Competitive Insights and Opportunities in Grooming Regions

‘Global Compostable Plastic Packaging Market‘ the new research report adds in Data Bridge Market Research’s reports database. This Research Report spread across 329 Page, 53 No of Tables, And 244 No of Figures with summarizing Top companies, with tables and figures. The Compostable Plastic Packaging market research report presents a comprehensive study on production capacity, consumption, import and export for all the major regions across the world. By keeping in mind the end user’s point of view, a team of researchers, forecasters, analysts and industry expert’s work in-depth to formulate this Compostable Plastic Packaging market research report. The research and analysis carried out in this Compostable Plastic Packaging report assists clients to forecast investment in an emerging market, expansion of market share or success of a new product. To turn complex market insights into simpler version, well established tools and techniques are used for generation of Compostable Plastic Packaging report.

Data Bridge Market Research analyses that the compostable plastic packaging market was valued at USD 1.61 billion in 2021 and is expected to reach USD 3.80 billion by 2029, registering a CAGR of 11.35 % during the forecast period of 2022 to 2029. In addition to the market insights such as market value, growth rate, market segments, geographical coverage, market players, and market scenario, the market report curated by the Data Bridge Market Research team includes in-depth expert analysis, import/export analysis, pricing analysis, production consumption analysis, patent analysis and technological advancements.

In addition to the market insights such as market value, growth rate, market segments, geographical coverage, market players, and market scenario, the market report curated by the Data Bridge Market Research team includes in-depth expert analysis, import/export analysis, pricing analysis, production consumption analysis, and climate chain scenario.

Market Definition

Compostable products are materials that can easily disintegrate biodegrade into natural elements such as carbon dioxide, biomass and water in a composting environment and leave no harmful components in the soil. The compostable plastic packaging material contains PHA, PLA, starch blends, PBS, PBAT. These compostable mimic conventional plastic’s positive qualities, such as durability, shelf stability, barrier properties, etc., with one difference specifically these materials are completely compostable. Compostable material provides nutrients to the earth when it has completely broken down into nature. For packaging material to qualify as compostable, they must completely decompose into natural elements within a short time after disposal.

Report Scope and Market Segmentation

REPORT METRIC DETAILS Forecast Period 2022 to 2029 Base Year 2021 Historic Years 2020 (Customizable to 2014 – 2019) Quantitative Units Revenue in USD Billion, Volumes in Units, Pricing in USD Segments Covered Material (PBAT, PBS, PLA, PHA, Starch Blends, Others), Application (Bags, Pouches, Boxes, Bottles, Cups, Trays, Plates and Bowls, Others), End-User Industry (Food Service, Food and Beverage, Cosmetics and Personal Care, Homecare, Healthcare, Others) Countries Covered U.S., Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Rest of South America, Germany, France, Italy, U.K., Belgium, Spain, Russia, Turkey, Netherlands, Switzerland, Rest of Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia and New Zealand, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific, United Arab Emirate, Saudi Arabia, Egypt, Israel, South Africa, Rest of Middle East and Africa Market Players Covered TIPA LTD (Israel), SmartSolve Industries (U.S.), Özsoy Plastik (Turkey), Ultra Green Sustainable Packaging (U.S.), Hosgör Plastik (Turkey), Eurocell S.r.l (U.K.), Tetra Pak International S.A. (Switzerland), Kruger Inc. (Canada), Amcor PLC (Switzerland), Mondi (U.K.), Smurfit Kappa (U.S.), DS Smith (U.K.), Klabin SA (Brazil), Rengo Co. Ltd (Japan), WestRock Company (U.S.), Stora Enso (Sweden), Bemis manufacturing company (U.S.), Rocktenn (U.S.), BASF SE (Germany) Market Opportunities Technological advancement

Increasing number of investment

Rise demand for sustainable packaging

Compostable Plastic Packaging Market Dynamics

Drivers

Growing awareness regarding packaging waste in landfills and oceans

Increasing awareness of packaging waste leakage in public, specifically for plastic waste, into the environment has increased considerably during past years which has enforced to upsurge the demand for sustainable packaging from brand retailers and owners to choose the compostable plastic packaging materials which are likely to upsurge the demand of compostable plastic packaging in the market

High demand in food industry

Food industries are growing continuously, which upsurge the demand of packaging material. Plastics have altered the food sector to higher levels. But, conventional petroleum-based plastics are non-biodegradable, which has produced lots of ecological problems such as the risk to degrading air and aquatic life so the food industries use compostable plastic packaging. It has emerged as a different approach for many industrial applications to control the hazard caused by non-compostable plastic.

Rise the demand of ecofriendly packaging

Increasing awareness regarding eco-friendly packaging overall the developed economies is rising the adoption rate of compostable plastic packaging in large companies, These companies are adopting compostable plastic packaging to retain their consumer base, which are expected to drive the compostable plastic packaging market globally.

Opportunities

Increasing investment and technological advancement

Technological advancement along with the increasing levels of investment on research and development activities will further create many opportunities that will lead to the growth of the compostable plastic packaging market during the forecast period.

Also, the rising demand of sustainable packaging from various end user industries such as personal care, food and beverages, and others and growing awareness among the consumer regarding the adoption of compostable plastic packaging solutions are some of the major factors which will be expected to uplift the growth of the compostable plastic packaging market during forecast period

Restraints/ Challenges

High cost of product

The high cost of the product and the availability of affordable alternatives will be expected to hamper the growth of the compostable plastic packaging market during the forecast period.

Also, the limited availability of the product will become the foremost and biggest challenge for the growth of the compostable plastic packaging market.

Ce rapport sur le marché des emballages en plastique compostables fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des emballages en plastique compostables, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En septembre 2021, WPO Polymers et BASF SE coopèrent pour distribuer le biopolymère ecovio® pour les sacs compostables certifiés.

En août 2021, Danimer Scientific LLC avait acquis Novomer, Inc., un développeur leader de technologie de conversion. Il offre de faibles apports nets de carbone dans la fabrication de résines à base de PHA.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des emballages en plastique compostables:

TIPA Ltd (Israël)

SmartSolve Industries (États-Unis)

Ozsoy Plastik (Turquie)

Emballage durable ultra-vert (États-Unis)

Hosgör Plastik (Turquie)

Eurocell Srl (Royaume-Uni)

Tetra Pak International SA (Suisse)

Kruger inc. (Canada)

Amcor PLC (Suisse)

Mondi (Royaume-Uni)

Smurfit Kappa (États-Unis)

DS Smith (Royaume-Uni)

Klabin SA (Brésil)

Rengo Co. Ltd (Japon)

WestRock Company (États-Unis)

Stora Enso (Suède)

Entreprise de fabrication Bemis (États-Unis)

Rock-tennis (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Accédez au rapport complet (y compris les graphiques, les graphiques et les chiffres) sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-compostable-plastic-packaging-market

Segmentation du marché :

Le marché des emballages en plastique compostables est segmenté en fonction du matériau, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matériel

PBAT

PBS

PLA

PHA

Mélanges d’amidon

Autres

Application

Sacs

Pochettes

Des boites

Bouteilles

Tasses

Plateaux

Assiettes et bols

Autre

Utilisateur final

Service alimentaire

Nourriture et boisson

Cosmétiques et soins personnels

Soins à domicile

Soins de santé

Autres

Pour voir l’analyse détaillée du rapport, rendez-vous sur https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-compostable-plastic-packaging-market

Analyse/aperçus régionaux du marché des emballages en plastique compostables

Le marché des emballages en plastique compostables est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produits, utilisation, capacité, taille, étanchéité et poignée, forme, canal de distribution et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des emballages en plastique compostables sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique .

L’Amérique du Nord domine le marché des emballages en plastique compostables en termes de part de marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante d’emballages en plastique compostables dans cette région. L’Amérique du Nord domine le marché des emballages en plastique compostables en raison de la prévalence de plusieurs entreprises de fabrication ainsi que du nombre croissant d’activités de recherche dans cette région

Au cours de la période projetée, l’Asie-Pacifique sera probablement la région qui se développera le plus rapidement en raison de la croissance du secteur de la vente au détail dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-compostable-plastic-packaging-market

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Emballage en plastique compostable?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des emballages en plastique compostables?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Emballage en plastique compostable?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Emballage en plastique compostable?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Emballage en plastique compostable auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Emballage en plastique compostable?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

