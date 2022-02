Comment les innovations futures sur le marché de la cornée artificielle et des implants cornéens en Asie-Pacifique émergent avec AJL OPHTHALMIC S.A, Aurolab, CORNEA BIOSCIENCES INC, EyeYon Medical, Florida Lions Eye Bank

« Prévisions du marché de la cornée artificielle et des implants cornéens en Asie-Pacifique jusqu’en 2028 » – Impact du COVID-19 et analyse régionale par type (cornée humaine et cornée artificielle), type de greffe (kératoplastie pénétrante) Un implant de cornée artificielle est une intervention chirurgicale visant à éliminer tout ou partie d’une cornée endommagée et à la remplacer par du tissu sain provenant d’un donneur. Mais, actuellement, il y a pénurie de donneurs de cornée dans le monde, et les banques d’yeux et de tissus ne sont pas non plus disponibles dans de nombreux pays. Pendant ce temps, il y a toujours la possibilité que l’œil humain rejette la greffe, ce qui peut provoquer une infection ou un manque de vision. L’implantation de cornée est généralement réalisée dans certaines conditions telles que le kératocône, une maladie dégénérative ou autre. Le tissu cornéen artificiel peut être constitué de plastique polymère tel qu’un matériau de silice. L’implant de cornée artificielle est de deux types, à savoir l’implant de cornée synthétique et l’implant de cornée biosynthétique.

Le segment de marché de la cornée artificielle et des implants cornéens en Asie-Pacifique par les fabricants comprend:

AJL OPHTHALMIC S.A

Aurolab

CORNEA BIOSCIENCES, INC

EyeYon Medical

Florida Lions Eye Bank

Le marché de la cornée artificielle et des implants cornéens en Asie-Pacifique devrait atteindre 163,61 millions de dollars américains d’ici 2028, contre une valeur estimée à 94,71 millions de dollars américains en 2021 ; il est susceptible de croître à un TCAC de 8,1 % de 2021 à 2028. Les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché sont la prévalence croissante des maladies oculaires qui causent la cécité cornéenne, l’augmentation significative de la population âgée sont des facteurs propulsant le marché de la cornée artificielle et des implants cornéens. Cependant, les chirurgies et dispositifs ophtalmologiques coûteux pourraient entraver la croissance du marché européen de la cornée artificielle et des implants cornéens au cours de la période de prévision.

By Type

Human Cornea

Artificial Cornea

By Transplant Type

Penetrating Keratoplasty

Endothelial Keratoplasty

Others

By Disease Indication

Fuchs’ Dystrophy

Keratoconus

Fungal Keratitis

Others

By End User

Hospitals

Specialty Clinics and ASCs

Others

La greffe de cornée a subi un revers précoce en raison d’une réduction des procédures électives, les ressources étant détournées vers la prise en charge des patients infectés par le COVID-19. La possibilité d’une atteinte oculaire du COVID-19 a également des conséquences sur le don de cornée. Le risque de transmission du virus par greffe de cornée aux receveurs a conduit à sa suspension jusqu’à ce que des tests adéquats de réaction en chaîne par polymérase (PCR) puissent être effectués pour exclure l’infection du donneur dans certains centres. De plus, la chaîne d’approvisionnement des donneurs de cornée a été affectée par les restrictions de voyage dans le monde entier. Ceci est particulièrement important dans de nombreuses régions d’Asie, où la demande de greffes oculaires dépend principalement des donneurs importés en raison d’un manque de banques oculaires locales. Cela pourrait stimuler la recherche sur la kératoplastie lamellaire, le développement de cornées artificielles ou le traitement cellulaire pour améliorer l’utilité du donneur. Dans l’environnement post-pandémique, l’évaluation des troubles cornéens peut voir un changement de paradigme vers la télémédecine ou l’intelligence artificielle pour répondre à ces exigences non satisfaites à travers l’Asie.

