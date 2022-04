Cloud Endpoint Protection Market analyse détaillée des perspectives de croissance futures et des tendances du secteur d’ici 2028

Le principal facteur contribuant à la croissance du marché de Cloud Endpoint Protection peut être la croissanced’un nombre croissant d’appareils terminaux, tels que les ordinateurs portables, l’Internet des objets (IoT), les tablettes, les smartphones et d’autres technologies intelligentes. Ces terminaux sont susceptibles d’être attaqués par des cyber-violations. De plus, en raison de l’augmentation des services BYOD dans les organisations, il leur est obligatoire de protéger leurs données contre ces violations.

Taille du marché – 1 073,4 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 10,73 %, tendances du marché – Croissance du commerce électronique.

Le marché de Cloud Endpoint Protection devrait passer de 1 073,4 millions USD en 2018 à 2 417,7 millions USD d’ici 2028, à un TCAC de 10,73 % au cours de la période de prévision. Augmentation du nombre d’appareils terminaux, tels que les ordinateurs portables, l’Internet des objets (IoT), les tablettes, les smartphones et d’autres technologies intelligentes, augmentation de la demande d’alternatives rentables pour le type de déploiement sur site, augmentation des menaces de sécurité et cyber- les attaques contre les appareils des utilisateurs finaux, la demande croissante de trafic numérique et la forte croissance de la sécurité de l’infrastructure informatique dans le secteur des médias et du divertissement sont quelques-uns des facteurs moteurs du marché.

L’utilisation de solutions piratées de protection des terminaux, l’augmentation de la demande de solutions intégrées de sécurité des terminaux, l’infrastructure informatique dynamique et l’augmentation des cybermenaces peuvent être les principaux facteurs de restriction du marché de la protection des terminaux dans le cloud.

Les acteurs auront besoin d’investissements accrus pour faire face à ces contraintes et faciliter la croissance dans les années à venir. Ce rapport comprend les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis relatifs au marché de la protection des terminaux cloud ; et une analyse approfondie de la chaîne de valeur, une analyse des brevets, une analyse de la capacité de fabrication actuelle et de l’état de la technologie, du potentiel de commercialisation dans différents appareils, ainsi que des prévisions de la taille du marché jusqu’en 2026.

Les principaux acteurs du marché Cloud Endpoint Protection sont CrowdStrike (États-Unis), Trend Micro ( Japon), ESET (Slovaquie), Avast (République tchèque), Palo Alto Networks (États-Unis), McAfee (États-Unis), Fortinet (États-Unis), Cisco Systems (États-Unis), Panda Security (Espagne), SentinelOne (États-Unis), Bitdefender ( Roumanie), Commvault (États-Unis), Carbon Black (États-Unis), FireEye (États-Unis), CoSoSys (Roumanie), VIPRE Security (États-Unis), K7 Computing (Inde), Kaspersky Lab (Russie), F-Secure Corporation (Finlande), Symantec (États-Unis), Comodo (États-Unis), Endgame (États-Unis), Webroot (États-Unis) et Malwarebytes (États-Unis).

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1073

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de la protection des terminaux cloud devrait passer de 1 073,4 millions USD en 2018 à 2 417,7 millions USD d’ici 2028, à un TCAC de 10,73% au cours de la période de prévision.

Les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché de la protection des terminaux dans le cloud peuvent être la croissance du nombre d’appareils terminaux, tels que les ordinateurs portables, l’Internet des objets (IoT), les tablettes, les smartphones et d’autres technologies intelligentes, une demande croissante. pour des alternatives rentables pour le type de déploiement sur site, l’augmentation des menaces de sécurité et des cyberattaques sur les appareils des utilisateurs finaux, l’augmentation de la demande de trafic numérique et la forte croissance de la sécurité de l’infrastructure informatique dans le secteur vertical des médias et du divertissement.

Le marché de Cloud Endpoint Protection est segmenté par composant en solutions et services. Les solutions devraient croître avec le TCAC le plus élevé d’environ 11,9 % au cours de la période de prévision, en raison de la croissance des solutions de contrôle des terminaux, car elles sont utilisées par les entreprises pour contrôler les données transférées par les entreprises via des supports amovibles, tels que les disques durs. clés, clés USB et iPod.

Le marché de Cloud Endpoint Protection est segmenté par taille d’organisation en grandes et petites et moyennes entreprises. Les grandes et moyennes entreprises adaptent principalement les solutions de protection des terminaux cloud en raison d’une plus grande adaptation des services BYOD à ces segments.

Le marché Cloud Endpoint Protection est segmenté par secteur vertical en logistique et transport, médias et divertissement, banque, services financiers et assurance, télécommunications et informatique, automobile, gouvernement, santé, fabrication, vente au détail et autres utilisateurs finaux. BFSI devrait connaître la croissance la plus élevée, avec un TCAC d’environ 10,9 % au cours de la période de prévision, car chaque minute comprend un certain nombre de transactions effectuées dans le monde. Le segment contient de nombreuses données sensibles telles que les communications sortantes avec les investisseurs, les numéros de compte, les informations de paiement, les études de marché concurrentielles, les détails des transactions monétaires, les détails des cartes de crédit / débit, les transactions commerciales, les déclarations de performance du portefeuille d’investissement et d’autres informations critiques, qui sont nécessaires pour être protégé des cybermenaces.

Le marché Cloud Endpoint Protection est segmenté géographiquement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Amérique du Nord, étant une région développée, domine le marché avec une part de marché d’environ 298,2 millions de dollars pour l’année de référence, car elle a adopté des solutions de protection des terminaux cloud et adopte facilement des technologies nouvelles et avancées. La région APAC devrait croître au TCAC le plus élevé d’environ 12,2 % au cours de la période de prévision, car elle abrite certaines des grandes économies, telles que le Japon, l’Inde et la Chine, adoptant des solutions de protection des terminaux cloud pour développer leurs activités.

Le rapport « Cloud Endpoint Protection Market » est disponible dès maintenant pour les clients Reports and Data et peut également être acheté directement sur: https://www.reportsanddata.com/report-detail/cloud-endpoint-protection-market

Aux fins du présent rapport, le marché a été segmenté en fonction des composants, de la taille de l’organisation, de l’analyse verticale et régionale de l’industrie.

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Services Formation et conseil Maintenance et support services gérés

Solutions

Antivirus

Anti-logiciels espions

Pare

Contrôle

Anti-hameçonnage

Contrôle des applications des terminaux

Autres (protection contre les intrusions et prévention des pertes de données)

Taille de l’organisation (chiffre d’affaires, Millions USD ; 2018-2028) Grandes entreprises Petites et moyennes entreprises

Perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, USD ; 2018-2026) Banque, services financiers et assurance (BFSI) Informatique et télécommunications Santé Fabrication Éducation détail Médias et divertissement Gouvernement et défense Autres (voyages et hôtellerie, et transport et logistique)

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada et Mexique Europe Allemagne France Uni Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Emprise Moyen-Orient et Afrique Amérique du Sud



Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1073

Principaux avantages du rapport Cloud Endpoint Protection :

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après une étude primaire approfondie et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie Cloud Endpoint Protection

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché Cloud Endpoint Protection sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com