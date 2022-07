Cloud Computing dans les moteurs du marché de la santé, contraintes, fusion, acquisition, analyse SWOT, analyse PESTELE et opportunités commerciales d’ici 2027

Dernier rapport d’Emergen Research. La numérisation croissante dans le secteur de la santé, le déploiement rapide de solutions informatiques de santé basées sur le cloud et le besoin croissant de stockage et de transfert de données sécurisés dans diverses installations médicales sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, le cloud computing réduit efficacement les coûts informatiques, améliore la sauvegarde des données et protège les données contre la perte ou le vol, et garantit la conformité réglementaire qui, à son tour, a stimulé l’adoption de systèmes basés sur le cloud dans le secteur de la santé et contribue à la croissance des revenus du marché. en avant.

Le cloud computing dans le secteur de la santé a stimulé l’efficacité des opérations de santé tout en réduisant simultanément les coûts. Le cloud computing a révolutionné le secteur de la santé grâce à la disponibilité étendue de services à la demande et basés sur Internet qui ont aidé les professionnels de la santé à fournir des soins de haute qualité et personnalisés. Le cloud computing a également amélioré les solutions d’engagement des patients en offrant aux patients un accès sécurisé et sécurisé à leurs propres données de santé, améliorant ainsi les résultats pour les patients. Le cloud computing donne aux fournisseurs de soins de santé un accès transparent aux données des patients provenant de différentes sources pour aider à prescrire des médicaments et des protocoles de traitement en temps opportun. Le cloud computing améliore l’interopérabilité, ce qui permet un transfert de données transparent et accélère la fourniture robuste et l’efficacité des services de santé.

Le rapport est une étude de recherche complète du marché mondial du Cloud Computing dans les soins de santé, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Le rapport explore en outre les principaux acteurs commerciaux ainsi que leur profilage approfondi, leur catalogue de produits et leurs décisions commerciales stratégiques. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont

Koninklijke Philips NV, Microsoft Corporation, Cisco Systems Inc., Infosys Limited, Omnicell, Inc., CitiusTech Inc., Salesforce.com, Inc., Sectra AB, Allscripts Healthcare Solutions, Inc., et International Business Machines Corporation (IBM).

Pour les besoins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’informatique en nuage pour les soins de santé en fonction du type de cloud, du service, de l’application, du modèle de prix, de l’utilisation finale et de la région :

Cloud Type Outlook

Nuage hybride

Nuage privé

de cloud public

Service Outlook

Plateforme en tant que service

Infrastructure en tant que service

logicielles en tant que service

Application Outlook

Systèmes d’information non cliniques

des systèmes d’information clinique

Pricing Model Outlook

Paiement à l’utilisation

tarification

End-Use Outlook

Payeurs de soins de santé

Prestataires de soins

La bifurcation régionale du marché du cloud computing dans les soins de santé comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport vise à fournir une analyse complète du marché mondial du cloud computing dans les soins de santé avec des détails importants sur les principaux acteurs du marché à partir de données de recherche primaires et secondaires perspicaces. Le rapport vise également à bénéficier à l’utilisateur en fournissant des données constructives pour mieux comprendre la croissance, la taille et les approches d’investissement du marché. De plus, le rapport fournit une analyse approfondie du marché du cloud computing dans les soins de santé, y compris des données clés, telles que les facteurs influençant la croissance du marché, les acheteurs et les vendeurs, la production et la consommation, et les revenus.

Faits saillants de la table des matières (TOC) :

Aperçu du marché mondial du cloud computing dans les soins de santé

Analyse concurrentielle du marché du Cloud Computing dans la santé

Analyse régionale de la production et des revenus du marché mondial Cloud Computing In Healthcare

Analyse régionale de l’offre, de la consommation, de l’exportation et de l’importation du marché mondial du cloud computing dans les soins de santé

Analyse de marché basée sur le type des tendances mondiales de la production, des revenus et des prix du cloud computing dans les soins de santé

Analyse basée sur les applications du marché mondial du Cloud Computing dans les soins de santé

Profils des fabricants, coût de fabrication et analyse en amont et en aval du marché mondial Cloud Computing In Healthcare

Prévisions du marché mondial du cloud computing dans les soins de santé (2020-2027)

Conclusion du rapport de recherche

Annexe

Merci de lire notre rapport. Pour plus d’informations sur la personnalisation du rapport, contactez-nous et nous veillerons à ce que vous obteniez un rapport adapté à vos besoins de recherche.

